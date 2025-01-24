Росіяни почали наступ на ще одному напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Російські окупанти намагаються здійснити прорив на Лиманському напрямку. Воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація.

На Лиманському напрямку ворог хоче прорватися біля Тернів та Торського. Серебрянський ліс знову здригається від вибухів. Загарбники намагаються атакувати, промацуючи нашу оборону.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

"Чех" показує свіжі вирви біля своїх позицій. У Серебрянському лісі вже не чути птахів — лишень свист снаряду, що пролітає.



Цей ліс – це обпалені дерева, повалені стовбури і викорчувані з корінням сосни. Деінде ще стоять уцілілі дерева, але це — до наступного масованого артилерійського удару.

"З нашого боку, з їхнього так перекривається. Фронт зараз напружений став, насамперед велика роль — міномети, FPV-скиди. У них хватає всього", – каже військовослужбовець 63-ї ОМБР ЗСУ "Серьога".

"Серьога"

На Лиманському напрямку найгарячіше біля Тернів. Там ворогу вдалося форсувати річку, переправитись на правий берег і закріпитись. Ворог розширяє плацдарм і наступає в бік Ямполівки.

"Вони назбирують певну кількість людей, намагаються проводити штурми. Штурмують інше і різко переключаються на нас", – каже військовий "Вчитель".

Сашко у цивільному житті був вчителем початкових класів. Тепер — командир мінометного розрахунку. Каже, скучив за мирною професією.

Серебрянський ліс

Найчастіше наші хлопці працюють по піхоті. Штурми окупантів зараз постійні у сусідів-суміжників – треба допомагати зупиняти окупантів.

У ворога більше боєприпасів, тому з відповіддю окупанти не забарились – у наш бік полетіли важкі снаряди. Ліс потонув у відлунні вибухів.

Усі хлопці в цьому підрозділі воюють від початку повномасштабної війни. Всі добровольці. Якщо до фізичних навантажень звикли і навіть побороли страх, то морально втомились практично усі. Від безнадії рятують мрії – хтось повернеться до улюбленої роботи, а хтось — до родини, яка чекає вже майже три роки.

Вони щитом тримають оборону Серебрянського лісу! Ексклюзив ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 24 січня. ЗАЯВА ГЕНЕРАЛА ГАЛУШКІНА В СУДІ! СИТУАЦІЯ В СЕРЕБРЯНСЬКОМУ ЛІСІ!

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулися на фронті поблизу Торецька та Покровська Донецької області.

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