Росіяни посилили обстріли Чернігівської області: як через окупантів порожніють міста та села

Російські терористи знищують прикордонні міста та села на Чернігівщині. Що там відбувається — розповіли місцеві жителі.
Під російським ударом — знову Семенівська громада на Чернігівщині. Із мінометів та ствольної артилерії минулої доби обстріляли п'ять сіл. Через дронові атаки згоріла хата. Обстріли там фактично щодня і різниця лише в їхній інтенсивності. Із прикордоння Чернігівщини минулого тижня виїхало 10 людей.
Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.
Порожні вулиці Семенівки. Якщо тут хтось і наважується вийти, то рухається швидко — місто на російському кордоні не найкраще для прогулянок.
Власник магазину одягу закриває свою крамницю. Каже, що від Нового року тут не було жодного покупця. Як і у будь-якому населеному пункті, індикатор життя тут — торговий виторг.
Продавчині у продуктовому магазині бідкаються, що і вони відчули брак покупців. Але, кажуть, поки виїжджати не планують.
Після останніх активних обстрілів весь центр Семенівки розбитий. Це кілька багатоповерхівок. Відновлювальні роботи досі тривають, адже бюджету містечка не вистачає. Коштом резерву та донорів поки вдалося замінити лише дах в одному багатоквартирному будинку. Саме через російські обстріли місто не виконало бюджет за січень. Найбільші платники податків — це аграрні та лісопереробні підприємства — зупинилися. Відповідно, каже голова громади, робочі місця зникли, а надходження впали.
У місті стоять модульні укриття. Тут одночасно може сховатися до тридцяти людей. У центрі Семенівки п'ять модулів.
Віра Петрівна — з тих, хто мігрує, залежно від обстрілів. Каже, якщо масовані атаки російської армії застає тут, то ховається за двома стінами. Виїжджають люди не лише із Семенівки.
Лариса Надточій каже: її село нібито і трохи далі від кордону, але людей відчутно поменшало. У пані Лариси два роки тому під Бахмутом загинув син Євгеній. І жінка мріє, щоб інші хлопці повернулися живими. А ще хоче, щоб знову запрацювали школи. І щоб діти, зокрема її внуки, могли знову повноцінно вчитися. У Семенівській громаді лише одна школа працює офлайн — у селі Жадове. Раніше туди підвозили також учнів із Семенівки, але через масовані обстріли підвезення тимчасово зупинили.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 10 ЛЮТОГО - ПОНЕДІЛОК
Читайте також: