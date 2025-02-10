Росіяни посилили обстріли Чернігівської області: як через окупантів порожніють міста та села

Російські терористи знищують прикордонні міста та села на Чернігівщині. Що там відбувається — розповіли місцеві жителі.

Під російським ударом — знову Семенівська громада на Чернігівщині. Із мінометів та ствольної артилерії минулої доби обстріляли п'ять сіл. Через дронові атаки згоріла хата. Обстріли там фактично щодня і різниця лише в їхній інтенсивності. Із прикордоння Чернігівщини минулого тижня виїхало 10 людей.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Порожні вулиці Семенівки. Якщо тут хтось і наважується вийти, то рухається швидко — місто на російському кордоні не найкраще для прогулянок.

Власник магазину одягу закриває свою крамницю. Каже, що від Нового року тут не було жодного покупця. Як і у будь-якому населеному пункті, індикатор життя тут — торговий виторг.

Продавчині у продуктовому магазині бідкаються, що і вони відчули брак покупців. Але, кажуть, поки виїжджати не планують.

Магазин у Семенівці

Після останніх активних обстрілів весь центр Семенівки розбитий. Це кілька багатоповерхівок. Відновлювальні роботи досі тривають, адже бюджету містечка не вистачає. Коштом резерву та донорів поки вдалося замінити лише дах в одному багатоквартирному будинку. Саме через російські обстріли місто не виконало бюджет за січень. Найбільші платники податків — це аграрні та лісопереробні підприємства — зупинилися. Відповідно, каже голова громади, робочі місця зникли, а надходження впали.

У місті стоять модульні укриття. Тут одночасно може сховатися до тридцяти людей. У центрі Семенівки п'ять модулів.

Віра Петрівна — з тих, хто мігрує, залежно від обстрілів. Каже, якщо масовані атаки російської армії застає тут, то ховається за двома стінами. Виїжджають люди не лише із Семенівки.

Росіяни знищують Семенівку

Лариса Надточій каже: її село нібито і трохи далі від кордону, але людей відчутно поменшало. У пані Лариси два роки тому під Бахмутом загинув син Євгеній. І жінка мріє, щоб інші хлопці повернулися живими. А ще хоче, щоб знову запрацювали школи. І щоб діти, зокрема її внуки, могли знову повноцінно вчитися. У Семенівській громаді лише одна школа працює офлайн — у селі Жадове. Раніше туди підвозили також учнів із Семенівки, але через масовані обстріли підвезення тимчасово зупинили.

Темпи евакуації зростають! Люди масово виїжджають з Семенівської громади на Чернігівщині

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