Росіяни посилили обстріли ще однієї області України: як там виживають люди (фото, відео)

Росіяни дедалі частіше обстрілюють Херсонщину.
Росіяни посилюють обстріл правобережної Херсонщини. Щодня збільшується кількість обстріляних населених пунктів і зруйнованих будинків. Терористи з дронів б’ють по людях на вулиці та автівках. По будинках — з артилерії, танків і мінометів. Щодня — по кілька десятків зруйнованих осель.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Ваніної.
Ранок в Херсоні почався з обстрілу. Росіяни з артилерії накрили центр міста. Один зі снарядів влучив у будинок. Поранено двох людей.
"Я на дивані спав, дивом лишився, а жінка була на кухні", — розповідає потерпілий.
Потерпіла жителька Херсона каже — в цей час мила посуд.
"Я стояла там, на мене все навалилося, не змогла піднятися, почало все летіти. Бачите, все перебито. Ось синець, бачите, і ось. Воно ж на мене падало", — розповідає жителька Херсона.
У чоловіка — контузія, у жінки — осколкові поранення. Від госпіталізації вони відмовилися. Адже треба розбирати завали, шукати, що вціліло. Це вже другий "прильот" сюди, кажуть люди. Більшість сусідів виїхало. І вони теж збирали речі.
Крім Херсона, цієї доби росіяни обстріляли ще 25 населених пунктів. Вже чотири дні поспіль ворог гатить по Білозерському району, руйнує Чорнобаївку.
Комунальники латають вікна і дахи. Хтось залишиться жити далі, хтось — залатає вікна і поїде. Росіяни атакують область дронами, гатять з артилерії. Щодня є поранені. Пошкоджені хати і квартири рахують десятками. Обстрілюють з півдня і сходу окупованого лівобережжя.
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