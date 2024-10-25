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Росіяни посилили обстріли ще однієї області України: як там виживають люди (фото, відео)

Росіяни посилили обстріли ще однієї області України: як там виживають люди (фото, відео)

Наслідки обстрілу Херсона

Росіяни дедалі частіше обстрілюють Херсонщину.

Росіяни посилюють обстріл правобережної Херсонщини. Щодня збільшується кількість обстріляних населених пунктів і зруйнованих будинків. Терористи з дронів б’ють по людях на вулиці та автівках. По будинках — з артилерії, танків і мінометів. Щодня — по кілька десятків зруйнованих осель.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Ваніної. 

Ранок в Херсоні почався з обстрілу. Росіяни з артилерії накрили центр міста. Один зі снарядів влучив у будинок. Поранено двох людей.

"Я на дивані спав, дивом лишився, а жінка була на кухні", — розповідає потерпілий. 

Потерпіла жителька Херсона каже — в цей час мила посуд.

Жінка, яка постраждала через російський обстріл / ©
Жінка, яка постраждала через російський обстріл

"Я стояла там, на мене все навалилося, не змогла піднятися, почало все летіти. Бачите, все перебито. Ось синець, бачите, і ось. Воно ж на мене падало", — розповідає жителька Херсона. 

У чоловіка — контузія, у жінки — осколкові поранення. Від госпіталізації вони відмовилися. Адже треба розбирати завали, шукати, що вціліло. Це вже другий "прильот" сюди, кажуть люди. Більшість сусідів виїхало. І вони теж збирали речі.

Крім Херсона, цієї доби росіяни обстріляли ще 25 населених пунктів. Вже чотири дні поспіль ворог гатить по Білозерському району, руйнує Чорнобаївку.

Наслідки обстрілу Херсона / ©
Наслідки обстрілу Херсона

Комунальники латають вікна і дахи. Хтось залишиться жити далі, хтось — залатає вікна і поїде. Росіяни атакують область дронами, гатять з артилерії. Щодня є поранені. Пошкоджені хати і квартири рахують десятками. Обстрілюють з півдня і сходу окупованого лівобережжя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 25 жовтня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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