Росіяни посилили обстріли ще однієї області України: як там виживають люди (фото, відео)

Росіяни посилюють обстріл правобережної Херсонщини. Щодня збільшується кількість обстріляних населених пунктів і зруйнованих будинків. Терористи з дронів б’ють по людях на вулиці та автівках. По будинках — з артилерії, танків і мінометів. Щодня — по кілька десятків зруйнованих осель.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

Ранок в Херсоні почався з обстрілу. Росіяни з артилерії накрили центр міста. Один зі снарядів влучив у будинок. Поранено двох людей.

"Я на дивані спав, дивом лишився, а жінка була на кухні", — розповідає потерпілий.

Потерпіла жителька Херсона каже — в цей час мила посуд.

Жінка, яка постраждала через російський обстріл

"Я стояла там, на мене все навалилося, не змогла піднятися, почало все летіти. Бачите, все перебито. Ось синець, бачите, і ось. Воно ж на мене падало", — розповідає жителька Херсона.

У чоловіка — контузія, у жінки — осколкові поранення. Від госпіталізації вони відмовилися. Адже треба розбирати завали, шукати, що вціліло. Це вже другий "прильот" сюди, кажуть люди. Більшість сусідів виїхало. І вони теж збирали речі.

Крім Херсона, цієї доби росіяни обстріляли ще 25 населених пунктів. Вже чотири дні поспіль ворог гатить по Білозерському району, руйнує Чорнобаївку.

Наслідки обстрілу Херсона

Комунальники латають вікна і дахи. Хтось залишиться жити далі, хтось — залатає вікна і поїде. Росіяни атакують область дронами, гатять з артилерії. Щодня є поранені. Пошкоджені хати і квартири рахують десятками. Обстрілюють з півдня і сходу окупованого лівобережжя.

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