Росіяни посилили штурми Часового Яру: воїни ЗСУ розповіли, що там насправді відбувається

Окупанти намагаються штурмувати Часів Яр, кидаючи у бій піхоту. Великою загрозою на цьому напрямку залишаються КАБи. Що кажуть українські військові?
Окупанти посилили штурми Часового Яру на Донеччині. Задіюють багато піхоти, і КАБів, руйнуючи і будинки і укриття. Бої йдуть за кожен будинок. Стволи нашої артилерї ппрегріваються від кількості пострілів аби зупинити рух штурмових груп. Однак ворог не зважає на втрати і навіть у повний зріст подекуди суне на наших оборонців.
Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
Іван - колишній тренер з футболу ФК "Рух" у Львові, а тепер командир гаубиці. Його гармата працює в околицях Часового Яру.
"Працюємо зараз в напрямку Часового яру. Відштовхуємо атаки п**арів, бо активно просуваються, прориваються. Обороняємось", - каже "Грім", військовослужбовець ЗСУ 24 ОМБР.
Весь розрахунок гаубиці-добровольці від 2022 року. Сергій до вторгнення працював у Німеччині. Тепер навідник гармати. Від його наведення залежить ураження ворога.
"Працював у Німеччині. Мав нормальну роботу. По першому дзвінку повернувся додому. Всі діти тут, як я міг лишитися, як міг так зробити", - каже військовий.
155-мм калібром гармаші розбивають одну хвилю за іншою ворожої піхоти в Часовому Яру. Гармата не замовкає ні на хвилину, бо на кону життя побратимів.
"Втомлений, але ти знаєш що маєш відпрацювати, бо якщо відпрацюєш не вчасно то будуть великі втрати в нас в піхоті", - каже "Маленький", військовослужбовець ЗСУ 24 ОМБР.
Ворог не рахується з втратами. Підкріплений резервами намагається наступати і не збавляти темпи просування. Місто оминають з півночі і сунуть в лоб заглиблюючись в міську багатоповерхову забудову.
"Протягом місяця ворог накопичував наступальний потенціал. Проти нас стоїть 98 дивізія ПДВ - бачимо по перехопленням і по роботі, що підсилюються окремими штурмовими батальйонами. На 4 рік війни знаходяться добровольчі штурмові батальйони. І це не просто якісь мобілізовані - вони йдуть вбивати і заробляти гроші і назад не повертаються. Противник суне і противника багато воюємо з значно переважаючими силами противника", - каже представник пресслужби 24 ОМБР Іван Петричак.
Російські штурмовики намагаються закріплюватись. Ворог переважає чисельно але найбільша перевага це у повітрі. КАБи руйнують місто і наші укріплення розбивааючи усе в околицях. Наша артилерія для окупантів ціль номер один. Тому щодоби десятки пусків.
"КАБи - це найкритичніше що є. КАБи закидаються прицільно це - основна руйнівна сила окупантів вони не вибирають ціль атакуючи КАБами, це може бути це може бути і машина і квадрат", - каже Іван Петричак.
Через велику інтенсивність ворожої піхоти гармаші навіть не мають часу на перекур. До фізичних навантажень призвичаїлись, а от до смертей побратимів звикнути ніхто не може, як і до моральної втоми.
"Хлопці психологічно виснажені, морально готові. Вони виконують роботу без завзяття, на автоматі, їм треба перепочити", - каже "Грім".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВИНИ НА ВЕЧІР 17 СІЧНЯ - П'ЯТНИЦЯ
Нагадаємо, російські війська намагаються просуватися на Торецькому напрямку. Тактика ворога там незмінна – артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування.
Читайте також:
- Як окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець – Донбас: в ОТУ "Луганськ" здивували відповіддю
- Окупанти ведуть бої на вулицях Торецька: яку частину міста контролює ворог — розвідка Британії
- Апокаліптична картина: Генштаб показав, який вигляд має Часів Яр (відео)