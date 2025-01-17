Росіяни посилили штурми Часового Яру: воїни ЗСУ розповіли, що там насправді відбувається

Окупанти намагаються штурмувати Часів Яр, кидаючи у бій піхоту. Великою загрозою на цьому напрямку залишаються КАБи. Що кажуть українські військові?

Окупанти посилили штурми Часового Яру на Донеччині. Задіюють багато піхоти, і КАБів, руйнуючи і будинки і укриття. Бої йдуть за кожен будинок. Стволи нашої артилерї ппрегріваються від кількості пострілів аби зупинити рух штурмових груп. Однак ворог не зважає на втрати і навіть у повний зріст подекуди суне на наших оборонців.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Іван - колишній тренер з футболу ФК "Рух" у Львові, а тепер командир гаубиці. Його гармата працює в околицях Часового Яру.

"Працюємо зараз в напрямку Часового яру. Відштовхуємо атаки п**арів, бо активно просуваються, прориваються. Обороняємось", - каже "Грім", військовослужбовець ЗСУ 24 ОМБР.

"Грім"

Весь розрахунок гаубиці-добровольці від 2022 року. Сергій до вторгнення працював у Німеччині. Тепер навідник гармати. Від його наведення залежить ураження ворога.

"Працював у Німеччині. Мав нормальну роботу. По першому дзвінку повернувся додому. Всі діти тут, як я міг лишитися, як міг так зробити", - каже військовий.

155-мм калібром гармаші розбивають одну хвилю за іншою ворожої піхоти в Часовому Яру. Гармата не замовкає ні на хвилину, бо на кону життя побратимів.

"Втомлений, але ти знаєш що маєш відпрацювати, бо якщо відпрацюєш не вчасно то будуть великі втрати в нас в піхоті", - каже "Маленький", військовослужбовець ЗСУ 24 ОМБР.

Ворог не рахується з втратами. Підкріплений резервами намагається наступати і не збавляти темпи просування. Місто оминають з півночі і сунуть в лоб заглиблюючись в міську багатоповерхову забудову.

Українські військові

"Протягом місяця ворог накопичував наступальний потенціал. Проти нас стоїть 98 дивізія ПДВ - бачимо по перехопленням і по роботі, що підсилюються окремими штурмовими батальйонами. На 4 рік війни знаходяться добровольчі штурмові батальйони. І це не просто якісь мобілізовані - вони йдуть вбивати і заробляти гроші і назад не повертаються. Противник суне і противника багато воюємо з значно переважаючими силами противника", - каже представник пресслужби 24 ОМБР Іван Петричак.

Російські штурмовики намагаються закріплюватись. Ворог переважає чисельно але найбільша перевага це у повітрі. КАБи руйнують місто і наші укріплення розбивааючи усе в околицях. Наша артилерія для окупантів ціль номер один. Тому щодоби десятки пусків.

"КАБи - це найкритичніше що є. КАБи закидаються прицільно це - основна руйнівна сила окупантів вони не вибирають ціль атакуючи КАБами, це може бути це може бути і машина і квадрат", - каже Іван Петричак.

Через велику інтенсивність ворожої піхоти гармаші навіть не мають часу на перекур. До фізичних навантажень призвичаїлись, а от до смертей побратимів звикнути ніхто не може, як і до моральної втоми.

"Хлопці психологічно виснажені, морально готові. Вони виконують роботу без завзяття, на автоматі, їм треба перепочити", - каже "Грім".

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Нагадаємо, російські війська намагаються просуватися на Торецькому напрямку. Тактика ворога там незмінна – артилерійські обстріли, штурмові дії та мінування.

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