Росіяни потрапили до власної пастки на Курщині: що нового відомо про українську офензиву

Росіяни потрапили до власної пастки під Курськом – ворожа атака на український виступ провалилася найіронічнішим чином. Коли російські війська намагалися контратакувати український виступ у Курській області, ворожа колона застрягла у своїх же протитанкових пастках.

Про всі деталі "геніальної" операції йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Так вміють лише росіяни

Так вміють лише росіяни – російські війська напередодні контратакували український виступ у Курській області. Однак ворожа колона застрягла у протитанкових пастках, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на початку серпня. Про це пише Forbes.

"Російські війська, ймовірно, з 15-ї бригади, контратакували український виступ у Курській області 29 вересня або незадовго до цієї дати. Атака, спрямована на підконтрольне українцям село Плехово на південному краї виступу, провалилася найіронічнішим чином. Так, російська колона застрягла у протитанкових пастках. Це траншеї та смуга бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на Курщину на початку серпня", – йдеться у статті.

За межами Плехово розташовані дві основні російські оборонні споруди – протитанкові пастки та піхотний траншейний комплекс поблизу. Атакувальним силам росіян було важко пройти через протитанкові пастки, коли українська 129-та бригада тероборони запустила хвилю вибухових безпілотників. Український військовий кореспондент Юрій Бутусов написав, що черговий розгром стане для росіян уроком.

"Наші воїни дали урок російським окупантам та їхній техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки і ліквідували особовий склад ворога", – зазначив журналіст.

Встановлені росіянами оборонні споруди, які допомогли перешкодити нещодавній ворожій атаці, могли стати серйозною перешкодою для українського вторгнення, але не стали. За інформацією від захоплених членів російської розвідки, оборона біля Плехово складалася з кількох взводів і принаймні однієї роти разом з потенційно кількома сотнями військових.

Але ворог на Курщині був заскочений зненацька несподіваною атакою Сил оборони України 6 серпня. І росіяни не змогли застосувати свою суттєву вогневу міць, зокрема майже 200 артилерійських знарядь, до наближення українських механізованих військ, що швидко просувалися.

Тож російські протитанкові пастки та кругові піхотні рови стали надбанням України. На відміну від окупантів, українські бійці зі 129-ї бригади тероборони повністю розраховували на контрудар і були готові скористатися перевагами добре створеної оборони.

"Заслуга російських інженерів, які побудували оборонні споруди біля Плехово, полягає в тому, що ці захисні споруди спрацювали, як було заявлено, і сповільнили ворожий штурм на достатньо тривалий час, щоб місцеві захисники могли розгорнути свою найкращу вогневу міць. Однак те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, безсумнівно, не втішає російські війська, які зрештою потрапили до пастки", – пишуть у Forbes.

Просування українців

Ну а поки росіяни перечіплюються через свої ж граблі, українські військові продовжують просування в Курській області. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на захід і північний захід від Веселого (на південь від Глушкового) та, ймовірно, захопили північно-західну частину, тоді як російські Z-воєнкори заявили про відбиття українських атак біля Веселого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські підрозділи намагаються зміцнити свої поточні позиції та готуються до оборони від майбутніх українських атак у Курській області.

За інформацією експерта, російські війська зосередили в Курській області від 40 000 до 41 000 солдатів і мають намір передислокувати туди ще 6 000 військових.

Контрнаступ РФ на Курщині провалився

Але як показує практика, жодні передислокації їм не допомагають. Нещодавно спроби контрнаступу російських військ у бік Снагості в Курській області виявилися невдалими, як і намагання звільнити захоплені ЗСУ території. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".

"Їм не вдалося зруйнувати лівий фланг угруповання ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу, коли українські війська перейшли кордон у новому місці, в Глушківському районі", – сказав Попович.

За його словами, наразі українські сили на Курщині здійснили ще одне "вклинення". Саме тому, додає Попович, можна стверджувати, що спроба Росії повернути втрачені території провалилася вже давно.

"Насправді ще два тижні тому стало зрозуміло, що наступ росіян не матиме успіху. Тим часом для ЗСУ в Курській області ситуація значно краща. Вони продовжують просуватися вперед, хоч у менш швидкому темпі", – пояснює експерт.

Важливість операції на Курщині

А тим часом військовий експерт Іван Киричевський в етері "Еспресо" заявив, що операція ЗСУ в Курській області унеможливила наступ росіян на Сумщині.

"Якби наші війська не почали діяти на території Курської області, то зараз ми реально починали б говорити категоріями, наскільки далеко російським танкам залишилося до Києва. От буквально про це стояла ціна питання. І наші люди начебто розуміють, що російські ЗМІ не потрібно читати, але це роблять. Читати російські ЗМІ під час війни майже те ж саме, що їсти недогризки з землі.

До чого я все це веду. В перший тиждень операції ЗСУ на Курщині не було жодної офіційної кваліфікації цих дій. І це правильно. Наші ж люди пішли читати "хороші" російські ЗМІ. І складалося враження, що на Курщині не було серйозного російського угруповання і жодних фортифікацій. Були тільки російські "хлопчики в трусиках", які стояли з плакатами "welcome". От саме тому й виникли дискусії про те, а чи потрібно було відволікати наші сили та засоби на цю операцію. Даруйте, але 30-тисячне угруповання російських військ могло б просуватися на Суми. І якби не превентивна операція ЗСУ на Курщині, ми б зараз обговорювали Сумську область як зону активних бойових дій, зокрема, штурм Сум і тому подібне", – каже експерт.

ФСБ не може зупинити ЗСУ на Курщині?

Спецоперація наших хлопців на Курщині без перебільшення стала ганьбою для Росії. Путін грізно віддавав накази своїм посіпакам здійснити контртерористичну операцію в Курській області. Однак, як виявилося, ті спецпризначенці Федеральної служби безпеки Росії, яких благословив очільник Кремля, не мають для цього достатньої підготовки та обладнання. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики пояснили, що ФСБ намагається координувати бойові завдання з Міністерством оборони РФ та російськими військовими попри те, що контролює антитерористичну операцію в Курській області.

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РОСІЯНИ ПОТРАПИЛИ ДО ВЛАСНОЇ ПАСТКИ ПІД КУРСЬКОМ