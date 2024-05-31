Росіяни повибігали знімати відео: філігранне знищення порту та нафтобази окупантів

В ніч проти 31 травня Збройні сили України у співпраці з СБУ завдали масованого, а головне — комплексного удару по російській військовій логістиці у Краснодарському краї РФ.

Знищено порт і нафтобазу окупантів. У Генеральному штабі ЗСУ відзвітувались про чергову успішну атаку на ворожі об’єкти у Краснодарському краї РФ. Російські ЗМІ волають про масовану атаку БпЛА. Українські ж військові похизувались успішним застосуванням ракети власного виробництва.

Куди саме поцілили ЗСУ, що про це кажуть росіяни та які ще сюрпризи чекають на росіян? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

ВМС та ЗСУ в ударі

В ніч проти 31 травня Збройні сили України у співпраці з СБУ завдали масованого, а головне — комплексного удару по російській військовій логістиці у Краснодарському краї РФ. За даними самих росіян, вибухало у Новоросійську, а найбільших руйнувань їм завдали у Темрюкському районі. О 3 ночі про атаку повідомив губернатор краю Веніамін Кондратьєв.



“Серйозніша ситуація в Темрюкському районі - там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено і горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Зараз триває ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з числа співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Решту співробітників евакуйовано”, — сказав він.

А ось і кадри палаючого НПЗ в Темрюкському районі. Але це далеко не все. У Генштабі розкрили деталі.



“Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: завдано влучних ударів по терміналах у Краснодарському краї. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня — наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун". Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується”, — повідомили там.

Військові повідомили, що били по росіянах не тільки БпЛА, але й ракетами, при чому українського виробництва. Йдеться про славнозвісний “Нептун”, який свого часу потопив крейсер “Москва”. Тоді ця ракета могла бити лише по об’єктах в морі, для чого її і винайшли. Але ще у березні 2024 року фахівці писали, що її глибоко модернізували. Тоді за її допомогою вдалося знищити російський Великий десантний корабель Ольшанський.

“Перший аспект - дальність. Офіційно для "Нептуна" вона визначена у межах до 280 км. Але її ледь-ледь вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування та обходу зон ППО. Але й це не головне, бо навіть офіційна назва ракети Р-360 "Нептун" має натякати. Хоча вже була неофіційна інформація, що її дальність було збільшено до 400 км”, — пише Defense Express.

Український ВПК дивує

В Міноборони РФ заявили, що сили ППО в ніч проти 31 травня нібито знищили і перехопили над Краснодарським краєм п’ять протикорабельних ракет “Нептун” і 29 безпілотників. Отже, Україна ще раз продемонструвала — її ВПК зростає і еволюціонує. Тепер власні ракети — не менш далекобійні за ті, що передає Захід. Деталі крайнього удару за інформацією з власних джерел розповів журналіст Андрій Цаплієнко.



“В нас є додаткова інформація про знищення російської логістики на переправі «Керч-Кавказ». Це була частина багатоденної операції, яку проводили Сили оборони України спільно з СБУ. За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включно з портами.

Власне, цієї ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті «Кавказ». Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника”, — написав він.

Бєлоусов прикинувся

Тим часом росіяни розповіли про деталі масованої атаки по Криму 29 травня. За словами нового міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, ЗСУ били ракетами ATACMS, а цілью був Кримський міст: “Буквально позавчора вночі була наймасованіша атака десятьма “Атакмсами” на Кримський міст із підльотним часом менше двох хвилин. Усі ракети були збиті. У результаті вдалося врятувати сотні життів”,

Але Бєлоусов дещо недоговорює, адже внаслідок української атаки росіяни зазнали втрат. Знову ж таки, били ЗСУ комплексно: дронами, ракетами та морськими безекіпажними катерами. Останні знищили два російські катери класу “Тунець”.



“Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО — “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників.

В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано”, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Судячи зі щільності атак та завзятості Сил оборони, Україна почала принаймні підготовку до повного знищення Кримського мосту. За даними військових, ворожа логістика там уже значно підірвана.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року британське видання The Guardian з посиланням на джерела в ГУР повідомило, що Сили оборони планують знищити Кримський міст до липня 2024 року. Уже тоді, за їхньою інформацією, “у Буданова було все необхідне” для цього. Очевидно, що цьому сприятимуть і нещодавні успішні влучання по російських аеродромах у Криму, зокрема знищення найпередовіших російських ЗРК с-400 під Бельбеком та в Джанкої.

Неспокійно росіянам і зараз. Зранку 31 травня невідомі добрі дрони знову завітали в Татарстан, чим неабияк переполохали місцевих. Да так, що в аеропорту Казані оголосили план “Ковьор”. Ці відео можна дивитися вічно! І обов’язково зі звуком!

Один із безпілотників схоже таки збили. Відео опублікували місцеві.

“Ми навіть ще не починали”

Але на цьому сюрпризи від ЗСУ точно не закінчуються. За даними видання New York Times, Україна вже отримала зелене світло від США на застосування їхньої зброї по РФ. Американські чиновники нібито заявили, що все почнеться в наближчі години чи дні. Але, звісно, є нюанс — поки що цей дозвіл розповсюджується на удари по прикордонню, щоб полегшити ситуацію для ЗСУ на Харківщині. До речі, підтвердив цю інформацію і прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. То ж… далі буде.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Е*АААТЬ! ДРОН Х**РИТ!" РФ накрила навала БПЛА! Росіяни повибігали знімати відео!

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