Росіяни “позбавляються очей” у Чорному морі: чи зможе ворог оговтатись після втрати корабля і підводного човна

Росіяни зможуть оговтатися після втрати, але це для них серйозний удар.

В ніч проти 13 вересня в Криму було неспокійно. Україна завдала удару по Чорноморському флоту РФ. Росіяни були змушені визнати цей приліт, адже його не можна було приховати. Ворог швидкими темпами “втрачає свої очі” у Чорному морі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів військовий аналітик Іван Ступак.

“Так, на початковому етапі вони казали, що повилітали шибки, кримчани показували самі це в соцмережах, потім з’явилися супутникові знімки. Вони вже просто не мали можливості приховувати. Їм довелося це визнавати. Було багато сторонніх публікацій — казали, що два судна знищено повністю капітально, два ще додатково пошкоджено, але відмовляються називати, що саме було пошкоджено”, — зазначив експерт.

“Мінськ”: масштаби втрати

“Великий десантний корабель “Мінськ” мав виконувати функцію переміщення десанту для захоплення Одеси. На початку війни росіяни мали це на меті. Зараз, зрозуміло, що “Мінськ” вже нікуди не попливе, так само як і крейсер “Москва”. Останнім часом “Мінськ” використовувався у вигляді транспортувальника, щоб можна було перевозити великі вантажі умовно з Новоросійська до Криму. Більше він возити нічого не буде”, — зауважив Іван Ступак.

“Ростов-на-Дні”: як вдалося ліквідувати підводний човен

“Стосовно підводного човна “Ростов-на-Дону” — є така інформація, що саме з нього здійснювався запуск крилатих ракет “Калібр” по території України, а саме по Вінниці минулого року”, — зазначив аналітик.

“Що цікаво, коли підводний човен виходить на позицію для атаки, то його не можна відслідкувати. Він заходить у підводному становищі і наша розвідка не може його побачити. Коли виходить корабель, українці отримують сповіщення про це. А підводний човен — то така зараза, що відслідкувати його не можна”, — додав він.

“У росіян у Чорному морі залишилося 4 підводних човни. Таку ціль дуже важко відслідкувати. Але нашим розвідникам це вдалося. Вони отримали інформацію, в якому саме доці, отримали координати і зробили вдалий пуск. Я думаю, що далі росіяни будуть шукати крайнього, хто був винен у таких прильотах”, — прокоментував Іван Ступак.

Чи зможуть росіяни оговтатися після такого удару

“Росіяни, звісно, зможуть оговтатися після цього удару, будуть намагатися робити щось по-іншому”, — вважає експерт.

“Моє бачення таке: вся російська оборона Севастополя трималася на “вишках Бойка” — нафтогазових вежах, куплених за українські гроші. Ці вежі були захоплені росіянами і використовувалися більше як засоби радіоелектронного спостереження. Вежі дозволяли спостерігати за Чорним морем, що відбувається в напрямку України — що летить, що пливе”, — розповів аналітик.

“Менше місяця тому українці знищили комплекс С-400 на мисі Тарханкут. Тобто росіяни “позбулися очей” там. Нещодавно зробили рейд на ці “вежі Бойка”, зняли звідти спеціальне обладнання або частково знищили те, що не змогли забрати — росіяни “позбулися очей” знову”, — зауважив Іван Ступак.

“Потім наші літаки змогли пролетіти там безперешкодно низько над водою, не будучи поміченими російськими засобами спостереження, і здійснили пуск ракетами Storm Shadow”, — додав він.

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