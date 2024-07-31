Росіяни просто переїхали через сітку: журналісти назвали імена тих, хто ймовірно вкрав мільярди на Харківщині

До розкрадання оборонних грошей на Харківщині може бути причетний ексвіце-мер Харкова Андрій Руденко. Сам скандальний ексчиновник, фірми і люди з його орбіти фігурують у щонайменше трьох кримінальних справах щодо будівництва фортифікацій, які розслідують Нацполіція, Бюро економічної безпеки та Національне антикорупційне бюро.

Вдома в Андрія Руденка нещодавно проводили обшуки. Аби дізнатись, скільки наших із вами грошей із бюджету витратили на будівництво фортифікацій і хто нагрів руки на цьому, та як майже півтора мільярди дістались фірмам скандального екс-віце мера,

Проєкт "Хапуга.ua" дослідив подробиці оборудок і поспілкувався у Харкові з головними фігурантами гучної справи.

Росіяни просто переїхали через паркан на кордоні

Не в останню чергу саме через відсутність фортифікацій на Харківщині ворог навесні зміг легко і швидко просунитись вглиб території України, вважає командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський, який в ті дні був безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

"Ми бачили, як ворожі мотолиги просто проїхали через сітку-рабицю, заїхали на території державного кордону України, спєшились і декілька ходок вони зробили. Фортифікацій, зрозуміло, що там не було", - каже він.

Денис Ярославський

Питання про те, що трапилось з фортифікаціями на Харківщині, – одне з головних і найважливіших на сьогодні, каже Євген Лісічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру: "І фото, і відеодокази, і свідчення військових Збройних сил України говорили про те, що недостатній рівень фортифікаційних споруд, недостатній рівень будівництва у сфері територіальної оборони, бліндажів, опорних пунктів і так далі".

Євген Лісічкін

Компанії отримали мільйонні контракти

При цьому антикорупційні експерти виявили, що Харківська обласна військова адміністрація підписала договори і офіційно уклала контракти на постачання лісу, на постачання деревини, на будівництво фортифікаційних споруд із фірмами, які мають ознаки фіктивності, додає голова Антикорупційного центру "МЕЖА" Мартина Богуславець. За її словами, новоутворені компанії одразу отримували багатомільйонні контракти від держави.

Втім гроші для будівництва фортифікацій на Харківщині зливали не тільки на фірми-прокладки й ноунеймам, але і в кишені дуже відомих осіб. Причому в їх випадку рахунок іде вже на сотні мільйонів і навіть мільярди гривень.

Руденко Андрій Іванович: що відомо про підозрюваного

Руденко вперше обрався депутатом Харківської міської ради ще у 2002-му і досі має мандат. В 2015 став заступником мера з питань житлово-комунального господарства.

Журналісти публікували викривальні матеріали стосовно Руденка неодноразово, зокрема про те, що фірми з його оточення заробляють на держзамовленнях. Так, наприклад, у 2020 році, тільки одна його пов'язана з ним ТОВ "Тех-Інком" уклала договори з комунальним підприємством Харківські тепломережі на майже 102 мільйони гривень. Власницею фірми тоді була Вікторія Олексіївна Письмак.

"Ця людина протягом вже багатьох років є фактично менеджеркою в бізнесі Андрія Івановича Руденка. Вона є власницею та керівницею фірм, які в бізнесі Андрія Івановича Руденка", - каже співзасновник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін.

У другій половині березня цього року детективи Бюро економічної безпеки України розповіли про те, що викрили будівельну компанію у спробі розтрати 20 млн бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області. Майже одразу після цього видання "Думка" повідомило, що мер Харкова ухвалив рішення про звільнення свого зама Андрія Руденка зі своєї посади.

"Я спілкувався з даного приводу з мером Харкова і запевняю вас, я не можу все казати, тому що по-перше: ми не маємо права нікого звинувачувати, доки його вина не буде доказана судом. Але мер Харкова не просто так звільняє своїх заступників. Не просто так – давайте про це казати", - каже командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Письмак Вікторія Олексіївна: що відомо

В кінці квітня Головне управління Національної поліції в Харківській області відкрило справу стосовно внесення недостовірних відомостей в декларацію. В рамках розслідування вони цікавилися саме паном Руденко. Але окрім цього, їх цікавив і перелік фірм: ТОВ "Авто Ові", ПРАТ "АТП 16329", ТОВ "ТД Логістік", ТОВ "АІР", ТОВ "Тех інком", СПД-ФОП "Письмак Вікторія Олексіївна". Майже всі з цих фірм раніше фігурували у розслідуваннях журналістів – фірми пов’язують із оточенням саме Руденка. В багатьох із них фігурує чи фігурувала так звана менеджерка Вікторія Письмак… Та сама Письмак та її фірми ще до вторгнення укладали багатомільйонні контракти з державою.

Зв’язок пані Вікторії та Руденка для багатьох журналістів-розслідувачів у Харкові давно не таємниця. Так, наприклад, раніше Андрій Руденко був засновником ТОВ "АІР". Зараз там керує саме Вікторія Письмак.

Андрій Руденко та Вікторія Письмак

"AIР – це ініціали Андрія Івановича Руденка. Фірма так і названа – Андрій IР - Андрій Іванович Руденко був там співвласником фірми. Тобто це максимально наближена людина до бізнесу Руденка, довірена особа, так скажімо", - каже співзасновник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін.

Також вона уповноважена особа у "АТП 16329", яке теж фігурує в кримінальній справі. Журналісти давно встановили, що це автотранспортне підприємство також входить в орбіту ексчиновника Руденка і більше того – він тут, на території АТП, нібито частенько буває. Журналісти намагались тут відшукати Руденка, проте до них вийшла Письмак.

"Я - Письмак Вікторія Олексіївна, Руденко Андрій Іванович до цього закладу не має жодного відношення", - сказала вона.

Вікторія Письмак зазначає, що вона нічого не знає про фірми, в яких фігурувала.

Вікторія Письмак

Зв'язки з Росією

Раніше Письмак також була у складі ТОВ "Проектний Альянс" але і про неї вона теж нічого цікавого сказати не може, а напевно – не хоче.

Зацікавила журналістів фірма "Проектний Альянс" тим, що вона отримала на будівництво фортифікацій ледь не більше за інших – майже мільярд: 933 мільйони гривень. І це при том, що компанія, за даними журналістів, окрім Письмак з Руденко пов’язана ще й і з росіянами.

"Один з власників фірми - Андрій Колос, який раніше працював у структурах харківського нардепа Олександра Фельдмана. Колос був членом нині вже забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Серед засновників був Ігор Рожков. Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться резидентом Росії і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, куди входить і Микита Рожков – до недавніх пір депутат Харківської райради від забороненої нині "ОПЗЖ", вела бізнес в РФ", - йдеться у розслідуванні.

У "Проектного Альянсу" спільна адреса і спільний склад для сталевих канатів із "Слобожанською будівельною компанією 1". А СБК-1 теж займалася фортификаціями на Харківщині, договір укладено з департаментом житлово-комунального господарства Харківської обласної військової адміністрації.

Правоохоронці зафіксували там корупційну схему – накрутка на ціни становила приблизно 27 мільйонів гривень. На перший погляд їх об’єднує лише спільна адреса, але до редакції потрапила ухвала на обшук у домі Руденка – і це саме через "Слобожанську будівельку компанію 1".

Сімейні стосунки підозрюваних

Насправді пані Письмак може чудово все знати – і про згадані фірми, і про інші справи топ-чиновника Руденка, адже, за даними правоохоронних органів, Руденко та Письмак проживають разом і мають спільну дитину – а це може свідчити про прямий зв’язок екс-заступника мера з компаніями, які отримували багатомільйонні замовлення від держави! Втім "проста менеджерка" все це – вже очікувано – знову спростовує:

"Ні, я не проживаю з паном Руденко".

"А дитина у вас спільна є?"

"Це особисте питання, я ж вам не задаю особисті питання"

Втім, як не намагалась пані Письмак відвести підозри щодо неї з Руденком, цей план провалився. Журналісти фіксують, як з території АТП виїжджає "Тойота Ленд Крузер". Авто такої ж марки перед звільненням вніс у свою декларацію тоді ще чиновник Руденко, прямо зазначивши, що ця машина належить Вікторії Письмак.

Машина з АТП їде у місто, і врешті з її автівки виходить Андрій Руденко.

Цікаво, що екс-чиновник приїхав на зустріч і майже годину спілкується із людиною, що відома у вузьких харківських колах на прізвище "Коля Луганський". Бізнесмен, спортсмен, авторитет, "звитяги" якого "профільні" ЗМІ описали ще у 2020-му році.

Руденко і "Коля Луганський"

Окрім участі у міських харківських розбірках, "Колю Луганського" викривали в наймі тітушок на київській "антимайдан".

Розмова з Руденком

Журналісти звернулися напряму до Руденка – зателефонували на його особистий номер, щоб спитати про фортифікації на Харківщині, так звану "менеджерку" Письмак та зв’язки з кримінальними авторитетами. Але замість змістовної розмови – почався каламбур. Спочатку людина із схожим на Руденка голосом сказала, що сам Руденко наче вийшов: "Ви мене не почули. Це не той Руденко, він зараз вийшов. Наберіть буквально через 20 хвилин. Він підійде".

Більше цього дня ніхто не відповідав на дзвінки. Але на наступний день нам вдруге вдалось додзвонитися – тепер чоловік з дуже схожим голосом підтвердив, що він і є Руденко Андрій Іванович, але "зайнятий".

Руденко

Пішов третій день, журналісти втретє змогли зв’язатися з Руденко, але тепер він представився космонавтом.

"Я Влад Блощинський журналіст телеканалу 1+1".

"А я космонавт".

Серйозної розмови з екс-посадовцем не вийшло взагалі. Обшуки за місцем свого фактичного проживання він заперечує:

"В ас пов'язують також зі "Слобожанською будівельною компанією 1", по якій зараз ведеться кримінальне провадження. А який у вас з нею зв'язок?"

"Ніякого зв'язку з цією компанією не маю".

У редакції є матеріали про досудове розслідування, в якому фігурує і "Слобожанська будівельна компанія 1", і пан Руденко, і дозвіл на обшуки за його фактичнім місцем проживання, що він повністю заперечує.

В цілому розмова тривала більше 15 хвилин і більше нагадувала балаган. Це були відповіді без якоїсь конкретики

" А ви знайомі з Мельником Миколою Михайловичем? Його називають "Коля Луганський"

"Я не розумію, о чому ви говорите, я вас не знаю".

"Ви знайомі з людиною Мельником Миколою Михайловичем?"

"Я знаю дуже багато людей, і всіх по фамілії не пам'ятаю"

"Я вам нагадаю – нещодавно ви в кафе в Харков і з ним бачились. Сиділи, спілкувалися довго…

" Конкретно , когда? Вы помните, что вы вчера кушали?"

"Я пам'ятаю всіх людей, з ким я бачився на цьому тижні".

Висновки

Історія з Руденком могла б бути навіть трохи кумедною, якби не була – через страшні наслідки - такою жахливою.

Людина роками сиділа у владі, фірми з його оточення отримали щонайменше півтора мільярди гривень на будівництво фортифікацій, фортифікацій – нема, територія втрачена, а йому бодай що.

"Наразі відомо про щонайменше три кримінальні провадження, в яких прямо або опосередковано фігурують фірми з орбіти Андрія Руденка. Їх порушили та розслідують Національна поліція, Бюро економічної безпеки, Національне антикорупційне бюро. І ми сподіваємось, що зв’язки і міцний дах фігурантів не завадять слідству довести справи до суда і вироків: винні мають отримати покарання, адже збагачуватись на війні – то вже занадто, навіть для досвідчених хапуг", - зауважує журналіст.

Фортифікації

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГАНЬБА! ПРІЗВИЩА ТИХ, ХТО ВКРАВ МІЛЬЯРДИ! ТАК ось чому ВТРАТИЛИ ВЖЕ відвойоване на ХАРКІВЩИНІ

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