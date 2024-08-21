Росіяни просять їжу у ЗСУ: путіністи заговорили про поразку у війні

Блискавична операція на Курщині Сил оборони України стала справжнім ударом для російських військ. Ці дії показали високу ефективність та рішучість наших захисників. Тим часом пропагандисти на федеральних каналах РФ вже відкрито заявляють про те, що Курською областю доведеться пожертвувати, а ще заговорили про поразку у війні, яку сама ж Росія і розв’язала.

Чому риторика рашистів раптово змінилася після подій у Курській області та що розповів український військовий Євген Карась, який особисто там побував, розповіли журналісти ексклюзиві TSN.ua.

Курська операція – у розпалі

Так звана Курська битва стала топовою темою останніх тижнів. Що там відбувається, які успіхи мають ЗСУ, як на це реагують рашисти – всім цим наразі цікавляться не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Якою є ситуація у Курській області TSN.ua розповів заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, який щойно повернувся звідти.

Курська область Росії вже не потрібна?

А тим часом на російських каналах вже відкрито заговорили, що територією Курської області, яка перейшла під контроль ЗСУ, ймовірно доведеться пожертувати.

Прорив ЗСУ на Курщині

Щоправда, вивезти своїх людей з Курщини, як говорять на федеральних каналах РФ, кремлівська влада не поспішає. Більше того, на “своих” їм відверто нахчати. Про це свідчить і опублікований у соцмережах запис аудіоперехоплення розмови Олександра Гаркавенка – голови сільради адміністрації Гончарівки, розташованої на захід від Суджі. На аудіозаписі він розповідає про атмосферу в регіоні напередодні наступу ЗСУ, скаржиться на недбалість та неефективність російської армії та місцевих чиновників.

Історичний момент: як ЗСУ зайшли на територію РФ

А ми хочемо показати вам історичне та вже легендарне відео, як розгороджувальна група 225 ОШБ подолала мінне поле та протитанковий рів на кордоні. Саме після цього запуску УР-77, передові підрозділи пробили перші рубежі і увірвалися вглиб території противника.

Росіян вкотре кинули свої

За словами Гаркавенка, місцеві жителі РФ підозрювали майбутню атаку, але рашисти чомусь вирішили не надавати цьому значення. При цьому він заявляє, що місцеві мешканці не були проінформовані про майбутній наступ, а евакуйовувати їх ніхто і не збирався.

У РФ закликають “стерти” Курську область

Тим часом на російському телебаченні закликають застосовувати килимові бомбардування у Курській області. Колишня депутатка Держдуми відкрито демонструє відношення російської влади до своїх місцевих жителів, яких вони самі ж і не евакуювали.

Українські воїни у Курській області

На відміну від "рашистів", які кинули своїх людей без води та їжі, у соцмережах з’являються відео, як українські захисники, дотримуючись всіх міжнародних норм, роздають продукти мешканцям підконтрольної ЗСУ Курської області.

“Россия своих не бросает?!”

Різницю ви бачите і самі. Російська влада мовчить і не реагує на страждання своїх громадян. У той час, коли вони мали б захищати своїх людей, вони обирають інший шлях – агресії проти інших країн, шлях байдужості та зради своїх. Українці ж, навпаки, вкотре демонструють дотримання усіх правил ведення війни, яку між іншим почала Росія.

“Кадировці” обчистили магазин

“Кадировці”, як би це смішно не звучало, вкотре потрапили у скандал! Замість захисту російського кордону - вони спершу все “проспали” на своїх опорниках, а потім й геть вирішили пограбувати магазин своїх же співгромадян. Зокрема, у соцмережі потрапило відео з камери у магазині селища Глушкове у Курській області, де “кадировці” з цирку Ахмат виносять з магазину все, що потрапляє на очі.

"Такого мы не ожидали"

Поки російська армія продовжує свій відступ у Курській області, а “кадировці” займаються мародерством на власних територіях, командир чеченського Ахмата Апті Алаудінов, відомий як Лапті Аладдіна, вимагає, щоб обороною регіону від ЗСУ зайнялися строковики. За його словами, батькам вчорашніх школярів не варто ні про що хвилюватися, оскільки якщо когось із них і вб’ють, то це означає, що він нібито обов’язково «потрапить до раю». А на пропагандистських каналах Алаудінов цинічно розповідає, як російські “граждане не думали, что в 21-м веке на них могут вот так напасть”.

Командир “Ахмата” грозиться закінчити так звану “СВО” за 2-3 місяці

Ну а згодом Апті Алаудінов в інтерв'ю китайському воєнкору взагалі заявив, що у найближчі 2-3 місяці завершаться не лише дії на Курському напрямку, а й повністю вся так звана СВО.

“Пока их не было, противник продвинулся на территорию РФ. С момента как Ахмат прибыл на этот участок, мы его полностью остановили. Мы остановили полностью движение противника и сейчас уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга”.

Армія РФ & “кадировці”: хто кого?

Ну і додав, що те, що “кадировці” пропустили ЗСУ та втекли з позицій - неправда. Ага, віримо-віримо. Родичам полонених і загиблих строковиків це розкажете. Тим часом між росіянами та “кадировцями” розростається ворожнеча.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАРАСЬ: Якщо Україну окупують, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

Лукашенко прокоментував наступ ЗСУ на Курщину

А тим часом і самопроголошений президент Білорусі також прокоментував ситуацію з Курськом. Бацька раптово заявив, що не хоче вступати у війну з Україною, а наступ ЗСУ на Курщину показав, що Росія не готова до розширення лінії фронту.

Пропагандисти заговорили про поразку у війні

Більше того, кремлівські пропагандисти на федеральних каналах вже розмірковують над тим, що можуть і програти криваву війну, яку самі ж і розв’язали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПІД КУРСЬКОМ - ДУЖЕ ДИНАМІЧНО! У Росії - ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ! Росіян всі кинули, вони просять їжі у ЗСУ!

Реакція Кремля на події в РФ

Після подій на Курщині раптово змінилася і риторика Кремля щодо так званих переговорів. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не вела і не веде прямих чи непрямих переговорів з Україною, а наступ на територію Курщини взагалі анулював можливість розпочати діалог про припинення вогню. Нагадаємо, що саме Захарова благала міжнародну спільноту відреагувати та засудити дії ЗСУ у Курській області. Агресор, який вимагає міжнародної підтримки, знову грає жертву. Після цього помічник президента Росії Юрій Ушаков взагалі назвав операцію України в Курській області "авантюрою". Але давайте розберемося, що насправді стоїть за цими словами. Коли Ушаков говорить про "авантюру", здається, що він намагається применшити масштаб подій, які відбуваються на кордоні. Але правда в тому, що під час цієї операції загинуло чимало російських військових, зокрема, строковиків. Тисячі потрапили у полон, а місцевих цивільних російська армія просто кинула напризволяще.

Тим часом під контроль ЗСУ вже перейшло 92 населених пункти в Курській області. Тож Курська ганьба триває.

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