Росіяни пруть з усіх боків: війську не вистачає нових людей та техніки на Запорізькому напрямку

За кількасот метрів від ворога тримають рубежі на Запорізькому напрямку піхотинці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. На воїнів постійно полюють російські безпілотники. Від них захисникам уже важче ховатися. Допомогти можуть потужні засоби радіоелектронної боротьби.

Із піхотинцями вдалося поспілкуватися кореспондентці ТСН Кірі Овес.

Наче оскаженілі цілодобово на наших піхотинців полюють ворожі безпілотники. Це запорізький напрямок, який ворог щодня поливає вогнем. Швидко, у залишках лісосмуг захисники намагаються сховатися від ворожих очей. Така картина на позиціях — звична, каже воїн на псевдо “Рім”.

Військові ЗСУ / Скриншот із сюжету ТСН

“Дрони ганяються за тобою, а ти тікаєш від них. Це літо гаряче було, дійсно гаряче літо”, — розповідає головний сержант взводу.

Сам він з Вінниці, брав участь в АТО. У повномасштабній війні на позиціях від початку. Нещодавно вийшов з роботинського напрямку, де разом із побратимами тримав лінію фронту.

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“Якщо тебе не буде, то вони туди зайдуть, вони так само десь на позиціях — 100, 150 метрів. Хлопці стоять на більш дальніх рубежах з антидроновими рушницями або включається окопний РЕБ в кого він є, це теж дефіцит”, — каже військовий.

Здебільшого, каже, саме через ворожі безпілотники дістають поранення наші воїни. “Рім” і сам кілька місяців пролежав в лікарні після атаки дрона.

“Вже ф-ку на голову не скидають, я в травні був, за день, ну скільки, сім ф-ок. То я просто встигав падати. Скидають таке, що його не затушити не можна, або такий бабах, що дивишся ти стоїш за 50 метрів і в тебе в голові загуділо, що ти впав. А що там, кому це впало на бліндаж”, — розповідає “Рім”.

Після лікарняного він повернувся до війська. А от на його побратима з Херсона на псевдо “Гайка” внаслідок мінометного обстрілу ще чекає тривала реабілітація.

Військовий на позивний “Гайка” / Скриншот із сюжету ТСН

“Хлопцям всім сказав, щоб швиденько лягли, а сам не встиг. Поки кричав отримав поранення. Отримав я поранення о четвертій ранку, а витягували мене на вечір десь о дев’ятій”, —каже “Гайка”.

Більшість його рідних зараз теж на фронті, навіть 20-річний син воює на Херсонському напрямку.

Після реабілітації чоловік повернеться до війська. Каже, інакше не може, адже росіяни пруть з усіх боків і треба втримати лінію фронту.

Аби битися і перемагати, війську не вистачає нових людей та техніки. Бійці просять про підтримку з тилу, наразі відкрили збір на засоби радіоелектронної боротьби, які стануть на заваді ворожим безпілотникам. А ще закликають чоловіків ставати на захист країни.

Нагадаємо, іноземні аналітики вважають, що українські Збройні сили будуть змушені залишити місто в Донецькій області, щоб уникнути оточення.

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