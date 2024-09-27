Росіяни КАБами рівняють з землею ще один регіон України: за вересень "прилетіло" 110 авіабомб

Росіяни сьогодні зранку атакували Херсонщину КАБами: серед поранених – двоє дітей: 4-річній дитині з контузією допомогу надали на місці, 15-річний підліток поїхав до лікарні. До медзакладу також направили двох поранених жінок. Ці авіабомби пустили по селищу Інгулець близько 5 ранку, всі постраждалі в цей момент були вдома.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Наталія Нагорна каже, що зараз у Херсоні практично немає людей на вулицях через постійні атаки РФ. Ворожі БпЛА долітають навіть до центру Херсона.

Напередодні росіяни атакували Херсонський будинок культури та творчості. Навколо будівлі розкидані протипіхотні міни-пелюстки, сюди ж долітають FPV-дрони. Бомба прилетіла туди, де колись висіли агітаційні прапори "Партії регіонів".

Херсон

Херсон мав кілька місяців перепочинку – після того, як українські Сили оборони збили два ворожі літаки, які скидали бомби на місто, ворог сконцентрувався на селах. Зараз росіяни знову тероризують херсонців з неба і б'ють далекобійними авіабомбами.

На Херсонщину лише від вересня росіяни скинули 110 авіабомб. Сьогодні зранку 9 КАБів прилетіло по селах Федорівка, Інгулець і місту Херсон. Уже відомо про 4 поранених, це двоє дітей і дві жінки.

"110 авіабомб лише від вересня зараз скинули і скидають більш на села", – каже голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від початку вересня на Херсонщині дістали поранення 211 людей, 19 загинули.

Порожні вулиці в Херсоні

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