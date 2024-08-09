Росіяни рівняють із землею Сумщину та вбивають дітей: місцеві розповіли про страшні обстріли

Сумщину ворог закидує керованими авіабомбами. Інтенсивність обстрілів зросла у кілька разів. Росіяни демонстративно поцілюють по цивільних об’єктах, зокрема по школах. Серед жертв є діти. Посилення повітряних атак безпосередньо пов’язують із активністю бойових дій на Суджанському напрямку. Жителів 23 прикордонних населених пунктів Сумщини терміново евакуюють.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Окупанти знищили школу на Сумщині

"На стіні одного з класів Стецьківської школи ледь тримається стенд із правилами безпечного освітнього простору. Проте простір навколо має вигляд геть інший. Із вибитими вікнами та дверима, підлогою, засипаною склом, та посіченими стінами та стелею", — каже кореспондент ТСН.

Зруйнована школа на Сумщині

Директорка зруйнованої школи із власного кабінету показує вирви на ґанку навчального закладу. Зранку сюди прилетіла російська керована авіабомба. Знесла дах, фасад та весь новенький ремонт.

"Заклад функціонував і розвивався, нам фактично залишилося доремонтувати одну підлогу, а тепер ми будемо починати все спочатку", — каже директорка школи Тетяна Папушенко.

Крім школи, вибуховою хвилею зачепило ще 18 приватних будинків. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти обстрілюють школи на Сумщині

У селі росіяни вбили двох братів

У селі Могриці окупанти КАБами підступно вдарили вдень і знову по школі. Два брати, які були на подвір'ї, загинули. Меншому було лише 6 років.

"Ми всі бачимо, що у нас розпочались певні події на цьому напрямку і ворог відповідає. На жаль, дуже багато випадків стосовно цивільного населення і воно страждає", — каже головний спеціаліст відділу захисту та оборони Сумської міської військової адміністрації Сергій Свердленко.

З пів сотні КАБів щодня. Прикордоння Сумщини перетворюється на зону активних бойових дій. Зазвичай регіон був транзитним шляхом для російських ракет та "Шахедів". Нині дедалі частіше — мішенню для обстрілів.

Наслідки обстрілів на Сумщині

Один із КАБів окупантів не здетонував

Сусіди-терористи віднедавна закидують Сумщину гібридом авіабомби та ракети. Модернізований КАБ має кілька переваг, головний з них — дальність польоту до 100 км. У це село, розташоване за 15 км від російського кордону, КАБи прилетіли опівдні.

Авіабомба здетонувала у повітрі над будинком — все подвір'я рознесло вщент. Уламками зачепило сусіда.

Сумщина

"Постраждав цивільній чоловік, поранення в ногу та поперек, стан стабільний", — каже староста округу Артем Янченко.

Друга авіабомба влучила посеред вулиці і не розірвалася. Місцеві називають це дивом, наші військові натякають на криворукість російських виробників. Із вирви залишки 250-кілограмового КАБу витягали трактором.

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