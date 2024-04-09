Росіяни розбомбили дім і у 83 роки продає мишки: щемлива історія переселенки з Миколаєва

Жінка каже - мріє про мирне небо в Україні.

83-річна Анна Мельниченко - переселенка з Миколаєва, яка вже два роки живе в Києві, але понад усе хоче повернутися до рідної оселі.

Щемлива історія жінки, яку в столиці вже встигли прозвати "Аня-Мишка", та про її маленьку справу, що переросла в благодійний проєкт - у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Один із блогерів зняв на відео, як переселенка з Миколаєва продає мишки. Жінка каже - окупанти розбомбили її дім, тепер так вона змушена підробляти. Людей розчулила історія переселенки і чимало небайдужих кинулись шукати її.

Анна Мельниченко

Анна Іванівна, як і мільйони українців по всій країні, два роки тому змушена була залишити свій дім

"Я з Миколаєва сама, з Корабельного району, але нас там з першого дня почали обстрілювати. У підвалі сиділи а потім з сусідами виїхали спочатку в Хмельницький а з Хмельницька уже дочка забрала мене сюди", - каже переселенка Анна Мельниченко.

Майже 30 років вона працювала вчителькою музики, грала в оркестрі баяністів та вчила дітей. Тепер на пенсії. У Київ переїхала до доньки і дрібні речі на продаж почали шити разом, щоб мати додатковий заробіток.

"Коли я перший раз вийшла з цими мишками всі йдуть і просто сміються, мені було якось аж веселіше….Не дуже купували но проходять і о мишки, о мишки", - згадує переселенка.

Каже з цього все і почалося. Згодом, сміється, і отримала прізвисько, яке її дуже веселить.

Анна Мельниченко

"Аня-мишка, це так уже всі прозвали знають, що я тут стою", - каже Анна Мельниченко.

Просто під час нашої розмови підходить дівчина і купує одразу кілька таких мишок.

Згодом з інтернету про Анну Іванівну дізналися з організації UAnimals. Вирішили її підтримати і організували благодійну колаборацію з продажу мишок у своїй онлайн-крамниці. Першу партію розпродали впродовж години, кажуть в організації. Тепер готують іншу, бо передзамовлень уже близько 600 одиниць.

Анна Мельниченко

"Насправді мишка це - просто якийсь символ і історія, але гроші які сплачує людина, це гроші на підтримку і Анни Іванівни, і порятунку тварин від війни", - кажуть в організації.

Анна Іванівна дещо соромиться такої популярності. І навіть переймається, що чи впорається з таким попитом у свої 83. Але зізнається, ця справа рятує її від туги за домом. І вірить, що її витвори це немов оберіг, бо закладає у них свої особливі думки.

"Велике побажання, щоб мирне небо було над нами, цього всі хочуть всі бажають", - каже жінка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Історія переселенки розчулила Мережу! Вимушені зміни через війну стали доленосними

Нагадаємо, у Миколаєві жінка чекала на окупантів, які розбомбили її будинок, бо "вона за Росію".

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