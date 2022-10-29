Росіяни розхитують ситуацію в Молдові, антиурядові протести не вщухають тижнями

Антиурядові протести та спроба повернути проросійські сили до влади - у Молдові вже кілька тижнів поспіль не вщухають акції через підвищення цін на енергоносії, йдеться в ТСН.

У центрі Кишинева щонеділі збираються люди, скандують за відставку проєвропейської президентки Майї Санду. Серед головних претензій - підвищення цін на енергоресурси. Усі учасники протестів говорять про те, що вийшли захищати свої права, але є один суттєвий нюанс - організовує вуличні зібрання проросійська партія "Шор". Лідер цієї політсили 35-річний Ілан Шор в країні зараз не мешкає - переїхав до Ізраїлю.

До протестувальників він звертається із заздалегідь записаними промовами, де закликає повалити уряд проєвропейської демократичної партії Санду “ПАС”. Політикиню він звинувачує в тому, що вона розсварила Кишенев з Москвою й відтак народ не отримує дешевого російського газу. “Починаючи з найближчих двох тижнів ви позбавлятиметеся електрики та тепла, тому друзі мої, зносимо “ПАС” - отримаємо газ!”- переконує Шор.

Також читайте Покинутий гуртожиток і готель: на Прикарпатті відремонтували старі споруди заради переселенців

На політичну арену Ілан Шор вийшов 2015 року разом із олігархом, і тоді ще лідером демократичної партії Владом Плахотнюком. Вони були причетні до гучного скандалу - виведення з 3 молдавських банків 1 мільярда доларів, це десята частина ВВП країни. На тлі кризи Плахотнюк теж утік із Молдови, але нині заговорив про повернення до великої політики.

Видання The Washington Post з посиланням на розвіддані та посадовців на Заході, в Україні та самій Молдові, стверджує - політсила “Шор” зараз активно співпрацює із російськими ФСБівцями. Десятки мільйонів доларів йде на переорінтацію країни на Москву у розпал війни у сусідній Україні. Для консультування партії відправили групу російських політтехнологів, а під контроль Шору потрапили два основні проросійські канали в країні, які регулярно транслюють кремлівську пропаганду. Хоча у численних інтерв’ю Ілан Шор зв’язок із росією заперечує.

Проєвропейський та демократичний уряд президентки Майї Санду вже давно дошкуляє росіянам. Одразу після приходу до влади у 2020 році політикиня почала розслідувати корупційні злочини колишнього прокремлівської влади. Санду чітко окреслила, що хоче повернути Придністров’я, а Крим вважає українським. Україну вона обрала для першого закордонного візиту на посаді. На відміну від свого проросійського попередника Ігоря Додона, який за свою каденцію так і ні разу не побував у Києві.

Також читайте Аграрії через дощі не встигли зібрати врожай і посіяти пшеницю: чим це загрожує Україні

Санду не побоялася приїхати до України і у розпал війн, аби особисто побачити наслідки російського вторгнення. Тоді і Молдові і Україні рекомендували статус кандидата в ЄС. За збігом обставин у цей же період з’явилися чутки про можливий початок бойових дій з боку Придністров’я.

Офіційний уряд Молдови побоюється, що з настанням морозів проросійські сили ще більше активізуються й використають енергетичну кризу для повалення уряду. Тож вже роздумують над запровадженням санкцій проти цих осіб, зокрема і шляхом повної ліквідації “Шору”.

Читайте також:

Партизанив так, що знала лише теща: чоловік на Чернігівщині допомагав ЗСУ нищити ворога

Екологічні збитки від війни вже перевищили трильйон гривень: Росію змусять платити

Військам вдалося посунути ворога від Сіверська, місцеві хоча б ненадовго можуть війти з укриттів