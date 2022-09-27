Росіяни розконсервовують застарілі ракети, бо нові закінчуються завдяки українській ППО

Агресор почав економити високоточні боєприпаси, скільки їх ще лишилося і чи легше від того Україні.

30 ракет щодоби - так кількість в середньому випускала Росія по території України від 24 лютого до серпня. Та вже восени кількість ракетних ударів суттєво знизилась, фіксують українські військові аналітики, йдеться в ТСН.

Через пів року повномасштабної війни росіяни почали економити високоточні ракети, про це заговорили у західних ЗМІ та українські військові аналітики. Зокрема, росіяни вистріляли майже всі свої крилаті «Калібри», якими так пишаються, вважає капітан 1-го рангу запасу військово-морських сил Андрій Риженко. На початку війни окупанти мали сотні «Калібрів», тепер - десятки. «Зараз там може бути декілька десятків їх, небагато. Зараз Чорноморський флот має 9 кораблів, які можуть нести ракети "Калібр". Разом виходить 72 ракети теоретично. І чотири підводні човни, які в Севастополі, в Новоросійську», - каже Риженко.

Одна така ракета обходиться російському бюджету в 6,5 мільйона доларів. «Калібри» розроблені в Росії з деякими модернізованими радянськими деталями. Прийняті на озброєння в 2012 році. Завдяки характеристикам запускати їх можна аж з окупованого Криму, чи акваторії Каспійського моря, що дозволяє росіянам обстрілювати калібрами населені пункти практично в будь-якій точці України, стовідсотково знаючи, що вогонь у відповідь до них не дістане. «Ідея цієї ракети була, як в американської ракети «Томагавк», тобто нанесення ударів на значну відстань, як на морі, так і узбережжі - на суходолі. На великій відстані. Це мала бути ракета дозвукова з турбореактивним двигуном і її дальність там значна – понад 1000 кілометрів», - додає Риженко.

Ворог неодноразово застосовував «Калібри» для найболючіших ударів. Так, наприкінці березня окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської облдержадміністрації саме ним. 14 липня рашисти чотирма «Калібрами» завдали удару по Вінниці. Дві ракети збили українські сили ППО, інші влучили и у середмістя.

У командуванні повітряних сил ЗСУ зменшення активності «Калібрів» зараз пов’язують з двома ключовими факторами. Перший: через санкції Росія не може активно виробляти нові крилаті ракети. Замість 40 «Калібрів», які щомісяця сходили з конвеєра, тепер - лише кілька. «Росія може робити 3-4 ракети на місяць на сьогодні. Чому так сталося зараз, тому що вони вичерпали практично всі запаси, які були по чіпам для «Калібрів», акселерометрів і інших технологій, які необхідні для виробництва ракет, які постачалися, які вони купували або в заходу, або в інших компаній – азійських», - каже керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Друга причина: попри те, що «Калібли» маневрені та можуть літати на малих висотах, українська ППО все ж навчилась їх збивати. «Військовослужбовці повітряних сил щоразу дедалі краще, дедалі більше збивають цих ракет і як я вже казав, є 100 відсоткові результати. Нам допомагають теж і наші західні партнери, допомагають не лише в перспективі отримати сучасні комплекси, але й допомагають нам засобами ППО, тобто ми знаємо, Словаччина вже передала один комплекс С-300, тепер ми посилюємо систему протиповітряної оборони на різних напрямках», - зазначає речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Так, 20 серпня Збройні сили України знищили над містом Дніпро усі 4 крилаті ракети «Калібр». Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що для збиття наше ППО витратило лише 4 ракети комплексу С-300. Агресор викинув на вітер 26 мільйонів доларів.

Утім, зауважують військові аналітики, радіти українцям зарано. На складах окупаційних військ можуть бути значні запаси інших ракет - ще гагарінських часів. Приміром, точка-У – не така точна як «Калібри», із дальністю до 120 кілометрів. Протикарабельні ракети “Онікс”, що через брак високоточних ракет також почали прилітати в Україну, по наземним цілям. «Ми можемо підсумувати, що Х-101, «Калібр» і «Іскандер» вони будуть більш берегти і менше їх застосовувати, а що стосується таких ракет, які залишилися з радянських часів, починаючи там Х-55, Х-29, Х-22 і інших багато, то ми не можемо сказати їх кількість. І ми не можемо сказати, що найближчим часом ймовірність і ризики ракетних атак зменшаться чи зникають», - попереджає Мусієнко.

Тому поки українцям залишається вірити в ЗСУ, але й не ігнорувати повітряні тривоги.

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