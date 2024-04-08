Росіяни розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках: усі подробиці

Росіяни знову розстріляли українських військовополонених на Херсонщині. Відео жахливої страти українських героїв, які обороняли селище Кринки, ті злили в Мережу. Україна уже звернулася до ООН та Червоного хреста.

Деталі жахливої старти захисників України, що буде робити з цим влада та чому про це досі мовчать за кордоном? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Жахливі кадри розстрілу

Ці кадри просто неможливо дивитися спокійно. Одним із перших, хто повідомив про черговий цинічний розстріл українських бійців в російському полоні, був журналіст Андрій Цаплієнко.

Росіяни розстріляли українців впритул

На фрагменті відео, який потрапив до Мережі, видно, що росіяни привели українських захисників до імпровізованої стінки, поставили в рядок і розстріляли. Коли ж бійці ЗСУ уже лежали бездиханні, рашисти продовжували стріляти по них.

“Русня продовжує безкарно чинити військові злочини. Російські виродки знову розстріляли українських військових, які здалися в полон. Повідомляють, що це сталося біля Кринок. Розплата знайде цих кончених істот”, — написав Цаплієнко.

Таке не пробачають

Мережа одразу ж вибухнула і запалала гнівом українців. Здавалося б, за два роки війни уже складно взагалі чимось здивувати, але це не той випадок — таке не пробачають. В Офісі генпрокурора одразу ж заявили, що розслідуватимуть трагедію і обов’язково знайдуть причетних до звірства росіян. Поки ж там зосереджені на тому, щоб дізнатися усі деталі, зокрема встановити особи розстріляних героїв. Прокоментувала трагедію і начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



“З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео важко ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами. Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження”.

ЗСУ захопили росіянина в полон

На цьому фоні ще більше емоцій викликають ось ці кадри. Це фото ще 4 квітня опублікували воїни ЗСУ. Вони поблизу Кринок на Херсонщині захопили росіянина в полон.

Кринки... взяли Комсомольця 810-ї статевозрілої бригади морської піхоти разом зі штатною зброєю та радіостанцією.



не розстріляли ... вафельку і какао видали .. сигаретку підкурили і поклали в рот ... pic.twitter.com/fK93vlEO3u — Sлavko Sлavkoviч (@Viaches50993743) April 4, 2024

Росіяни ж чинять нові і нові зухвалі злочини, наплювавши на всі відомі людству правила війни та навіть банальні ази моралі та честі.

“Встановлено командира підрозділу «рашистів», за наказом якого було розстріляно українських військовополонених у районі Кринок.

За інформацією "evocation.info", цей злочин скоїли військовослужбовці 328-ого полку 104-ої дивізії за наказом Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ.

328-ий десантний полк бере безпосередню участь у боях за плацдарм ЗСУ в районі Кринок. Крім того, що «рашисти» практично повністю стерли з землі це село, вони причетні до цілого ряду військових злочинів, як проти мирних жителів, так і проти українських військових”, — написав Цаплієнко.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародної спільноти:

“Вбивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога.

Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказовою базою для трибуналу над злочинцями.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази”.

Утім, як визнав правозахисник, реакція світу поки що, на жаль, беззуба. А це спонукає безкарну Росію і далі скоювати криваві розправи над українцями. Тільки за 2024 рік подібних випадків було кілька. 18 лютого портал DeepState повідомив, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на позиції Музей (колишня в/ч Зеніт) в Авдіївці, які залишилися там після відступу української армії з міста. Четверо з них були поранені і не могли вийти з оточення разом з іншими військовими ЗСУ.

25 лютого DeepState опублікував відео нового розстрілу українських військових, яких взяли у полон, на Бахмутському напрямку. За даними аналітиків, російські окупанти вбили дев’ятьох беззбройних військових, ймовірно, з 92-ї ОМБр ЗСУ або з приданих підрозділів. Експерт Роман Світан пояснив, чого таким чином хоче досягнути ворог.

“Тільки для цього страху щодо здачі у полон публікуються такі відео і розповсюджуються у пабліках Росії. Такого роду публікації, як дзеркало, намагаються показати власним військовослужбовцям, що буде з ними, якщо вони потраплять у полон”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЯЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ! Всі подробиці!

Читайте провідні новини дня: