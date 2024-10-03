Росіяни щодня атакують Україну “Шахедами”: чи вдалося їм виснажити ППО

Основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

“Разом із “шахедами” йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дій знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють, що “засушили”, може піти ракетна атака”, — розповів Роман Світан.

За його словами, в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди” не використовуючи велику кількість ракет.

“У нас зараз працює хороша система РЕБ і практично сліпить “шахеди”. Вони йдуть і губляться. Принаймні з радіоконтролю. А отже врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають “шахед”, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання”, — розповів військовий експерт.

Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

“Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених “шахедів”, краще докупити кілька ескадрилей легкомоторних літаків типу Embraer EMB 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка “шахедів”. А година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання”, — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня армія РФ масовано атакувала Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" збила ППО.

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