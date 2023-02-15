Росіяни штурмують Бахмут вже з боків: в умовно тилових населених пунктах почалися прильоти “Градів”

Волонтери допомагають із евакуацією, але їхати готові далеко не всі.

Росіяни кидають колосальні сили на взяття Бахмута. Місто штурмують з усіх напрямків, також намагаються обійти його з півдня й півночі. Дуга оборони навколо Бахмута вже понад 180 градусів. Колишні умовно тилові населені пункти, такі як Часів Яр, зараз перебувають на лінії вогню і звідти масово евакуйовують людей, йдеться в ТСН.

Часів Як - це точка на Бахмутському відтинку фронту, де “метастази” російського наступу розповсюдилися найзахідніше, нині окупанти перерізали основну трасу Констянтинівка-Часів Яр і доводиться заїжджати в населений пункт другорядними сільськими дорогами, росіяни зараз безперервно поливають населений пункт своєю артою.

Артилерійська канонада в місті майже не змовкає. Звуки вибухів - ще один аргумент для десятка людей, які сьогодні таки наважилися виїхати. “Коли в дім вчергове “Град” прилетів, тоді вже геть не весело”, - кажуть місцеві, які готуються до евакуації.

Від вибухів втікають цілими сім’ями, будинками, вулицями. Гучних, смертоносних вибухів в місті чимдалі стає все більше.

Допомагають із евакуацією волонтери з фонду “Лютий”, від початку великої війни уже врятували тисячі людей. Працювали в Харкові, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті. Зараз вкотре закликають українців виїжджати з зони бойових дій.

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