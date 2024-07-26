Росіяни штурмують Часів Яр: воїни ЗСУ відверто розповіли про брак снарядів та тактику окупантів

Окупанти рівняють із землею Часів Яр.
Росіяни не припиняють спроб прорвати лінію української оборони в районі Часового Яру. Лінія фронту там тепер більшою частиною проходить саме по каналу Сіверський Донець-Донбас. Окупанти майже не задіюють у своїх атаках бронетехніку, натомість під прикриттям лавини артилерійського вогню та зграй дронів, малими піхотними групами намагаються перейти штучну перешкоду.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Як окупанти штурмують Часів Яр
Російська артилерія, авіація - коригованими авіабомбами, міномети з ближчої відстані та реактивні вогнеметні системи без упину, цілодобово, на друзки розбирають Часів Яр.
"Беруть район і просто вражають цілий район", - каже “Михайло”, начальник батальйонної артилерії 24 ОМБр ім. короля Данила.
З містом, каже Максим, командир взводу безпілотних розвідників 24-ої “королівської” бригади, московити зараз роблять рівно так, як раніше вчинили з Бахмутом та на шляху до “Часика” - розтрощили селище Іванівське.
Те, що всі дороги, поля й лісосмуги навколо Часового Яру просто завалені спаленою ворожою технікою й тілами ліквідованих окупантів, московитських командирів, припускають українські військові - мало обходить.
За кілька останніх тижнів, московитам вдалося наблизитись до східного берега каналу Сіверський Донець-Донбас, майже на всій протяжності в районі Часового Яру. За винятком півтора кілометрового відтинку в районі лісу Ступки Голубовські.
Та мета у московитів, переконаний “Морпіх” лишається незмінною.
"Його зрівнюють з землею, його знищують. І дальше будуть знищувати, бо вони його хочуть забрати повністю. Вони тільки забрали частину. І вони захочуть дальше просуватися. Просуваються вони за рахунок тактики - малих груп. І великої кількості артилерії! От шо в них є", - каже “Морпіх”, військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила.
І ще у московитів, кажуть воїни 24-ої механізованої, дуже багато дронів.
Командир української самохідки твердить: левову кількість снарядів відряджають саме по ворожій піхоті.
"Якщо піхота рухається, то ми знаємо, що буде розкидано - координати будуть давати різні, якщо піхота там бігає", - каже “Андрій”, командир САУ 2С1 “Гвоздика” 24 ОМБр ім. короля Данила.
Частота їх роботи і є дзеркальною реакцією, на спроби рашиської піхоти сунути малими групами - на штурм каналу.
"І в них така тактика: будинок за будинком - методично: забігли, попробували закріпитись. Якщо їх знищили - вибили, можуть в той самий день, можуть на наступний день там 4-5 година ранку, знов пробувати забігати", - каже “Морпіх”, військовослужбовець 24 ОМБр ім. короля Данила.
Військовим на фронті бракує снарядів
Тих спроб, точно було би менше, а можливо, що окупанти би геть відмовились від лобових штурмів Часового Яру, якби снарядів з мінами, в українських артилеристів було вдосталь. Нині, це - зовсім не так.
"Я, ніколи не скажу, що наша артилерія не працює. Вона працює. Вдало працює. Але … на багато менше, того шо … великий ліміт! Боєприпасів. Так як мін дуже мало. І на ствольну артилерію теж не дуже багато є снарядів, то притримуємо, коли ідуть наступальні дії противника, то стараємось їх відбивать", - каже “Михайло”, начальник батальйонної артилерії 24 ОМБр ім. короля Данила.
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