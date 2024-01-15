Росіяни штурмують Новомихайлівку: воїни ЗСУ розповіли про тактику та як окупанти йдуть у бій по тілах своїх

Понад 20 одиниць техніки спалили українські десантники менш ніж за тиждень. Уся вона намагалася прорвати їхні позиції під селом Новомихайлівка, що на півдні від Донецька. Тепер цей населений пункт - нова точка протистоянь. Село стратегічне, бо розташоване в напрямку дороги, яка сполучає густонаселене Курахове та побитий війною Вугледар, який теж неодноразово та безуспішно намагалися штурмувати росіяни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Окупанти атакують Новомихайлівку

Біля Новомихайлівки Україну захищають воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Окупанти тут постійно атакують наші позиції.

У ЗСУ піхоту прикриває артилерія. Її роботу контролюють у штабі - тут на екранах добре видно, де рухається ворог.

"Ворожі бойові машини піхоти одна за одною поповнюють кладовище знищеної техніки під Новомихайлівкою. Так масовано це мале село росіяни штурмують уже тиждень", - зауважує кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Юлія Кирієнко

Як ЗСУ знищують ворожу техніку

Десантники 79-ї Таврійської бригади раз у раз підбивають кожну, яка намагається прорватися на підмогу. Вже спалили зо 20 бронемашин. Командири у штабі не сплять багато днів поспіль.

"Техніка в основному заїжджає, танчик, за ним заїжджають БМП, МТЛБ - вигружає піхоту і відкатує", - каже "Хʼюстон", заступник командира підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Українські артилеристи радіють, що відбили черговий штурм російських окупантів.

"Завдяки дронам бої можна спостерігати в реальному часі. От зараз бачимо, як лісосмугою ворог наближається до наших позицій. Група з 12 росіян намагається прорватися до наших позицій. І це після того, як лінію оборони намагаються прорвати своєю технікою", - каже кореспондентка ТСН.

Бій у Новомихайлівці

Окупанти штурмують позиції ЗСУ, бо бояться ФСБ

Такої кількості росіян на цій ділянці фронту не було давно. Окупантам надійшло підсилення - 155-та бригада морської піхоти з Далекого Сходу Росії. Вони заточені на війну в такі морози. Щоправда, у наших бійців є ще одне пояснення, чому так настирливо вони йдуть у наступ.

"Вчора по одному напрямку рухалося 7-8 груп незважаючи на те, що ми їх артилерією розбираємо постійно. Я не знаю, як так можна йти по кишках своїх побратимів. Ввечері в перехватах читали, що на відмовників чекає особисто ФСБ", - каже Хʼюстон.

Воїни ЗСУ

Окупанти намагаються захопити Новомихайлівку, щоб вийти на трасу, яка сполучає Вугледар і Курахове. Дотепер бійці 79-ї бригади, які два роки поспіль тримали сусідню Марʼїнку, стоять непорушно й тут.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Авдіївкою.

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