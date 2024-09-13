Росіяни штурмують позиції ЗСУ на Запоріжжі: воїни відверто розповіли, що відбувається на фронті

Оріхів й тамтешні околиці росіяни кожного дня бомбардують авіаційними бомбами та розстрілюють з далекобійної артилерії. Водночас, у полях, південніше, окупанти, малими групами піхоти й час до часу за підтримки бронетехніки, не полишають спроб продавити лінію української оборони. Аби стримати ворога й підтримати українських піхотинців, на Токмацькому відтинку фронту нині цілодобово чатують далекобійні розрахунку 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Українські гармаші розповідають, що зараз вони стримують просування російських окупантів на Токмацькому напрямку. Вони розповідають, що на цій ділянці фронту росіяни використовують усе наявне озброєння - артилерію, міни та авіабомби. Тернопільські артилеристи розповідають, що вони майже кожен день потрапляють під обстріли.

"Є такі позиції, що кожен день по два-три", - каже "Медуза".



Військові на фронті воюють на 155-ти міліметровій саморухомій гаубиці FH-70.

Оріхів

"Тільки є ціль - працюємо незалежно від пори доби: 24 на 7! Тут нема такого, що можна однозначно сказати: працюємо більше - менше! Робота є постійно!", - кажуть воїни.



Ще у перший рік визвольної війни, восени 2014 року, воїни 44-ої артилерійської бригади прикривали своїми, тоді ще радянського зразка, далекобійними гаубицями, українських захисників Донецького аеропорту. Били російську піхоту з технікою на Світлодарці, у Луганській області, в районі Дебальцевого та навколо Бахмута.

"На МСТі працювали. МСТА набагато простіша, в обслуговуванні, в усьому. Ця більш вибагливіша, але працює … Навчилися! Працюєм", - каже “Медуза”, навідник гаубиці FH70 44-ої ОАБр ім. гетьмана Данила Апостола.



У 2022 році, коли пішла західна допомога, підрозділ переозброїли. Натомість, задачі у артилеристів бригади імені гетьмана Данила Апостола, залишились незмінними.

"Інтенсивність дещо спала, але загалом, кожен день ворог проводить атакуючі дії. Переважаючі - малі групи піхоти! Але і техніка, теж присутня", - каже “Фідель”, командир артилерійського розрахунку 44-ої ОАБр ім. гетьмана Данила Апостола.

Воїни ЗСУ

“Фідель” - успішний у цивільному житті, керівник автомобілебудівного підприємства. Нині, командир артилерійського розрахунку.

Щільність ворожого артилерійського вогню, в бік Оріхова та його околиць, цього ранку, бодай ненадовго трохи зменшилась, адже українські військові знищили російську гармату.

Запал ворога “гасять” українські гармаші! Ексклюзив ТСН з передової

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