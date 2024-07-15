Росіяни штурмують Торецьк: воїни ЗСУ відверто розповіли, що відбувається на фронті

Дронів у небі над Торецьком та навколо міста нині зграї.

Росіяни гинуть цілими штурмовими групами, але не припиняють спроб зайти вглиб міської забудови на східних околицях Торецька. Важку броньовану техніку для атак на місто вороги майже не застосовують. Але їхня артилерія стріляє там безупину, а у небі безперервно, десятками кружляють російські дрони. Втім загарбницькі прагнення рашистів, залишаються - лише планами. Зокрема і завдяки стійкості воїнів 32-ої механізованої бригади. Водночас, українським захисникам дуже потрібна допомога.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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"Гаджет" - пілот FPV дрона 32 механізованої бригади. До того, у цивільному житті, був будівельником. Але дійсність вимагає - різних навичок. Нині, зізнається “Гаджет”, його головне завдання - розбирати рашистів, їх схованки та техніку на атоми.

"Гаджет"

Інтенсивність війни навколо Торецька нині така, що знаряддя праці, дроноводи 32 механізованої, намагаються зібрати наперед. Аби дронів вистачило - на всю зміну.

Дронів у небі над Торецьком та навколо міста нині зграї. Схилившись над пультом та, навіть не знімаючи окулярів - повертаючись з чергового вильоту, запевняє “Джексон”.

"Поки що - більше наших бачу, ніж їхніх. Якщо взяти, так. Але їхніх теж багато! Сотні, мені здається! Їх дуже багато!", - каже “Джексон”, пілот ударного дрону 32 ОМБр ЗСУ.

Поки один екіпаж безпілотників 32-ої механізованої, що носить скиди на голови московитів, повертається на перезарядку - екіпаж FPV, готує свою пташку для результативного польоту.

Військові зайшли й зайняли оборону у Торецьку, маючи за плечима досвід тривалого й пекельного протистояння з московитами на Куп'янському напрямку. Та літати тут, каже головний пілот FPV дронів 32-ої механізованої бригади, доводиться значно більше.

"На день, приблизно, 15-20 вильотів", - каже Сартер”, головний пілот FPV дронів 32 ОМБр ЗСУ.

Навіть на Куп'янську було до 10. Працювати доводиться дуже інтенсивно, бо окупанти стріляють, бомбардують та атакують піхотою околиці Торецька зі сходу та півдня, майже безперервно.

Боєприпаси для дронів

Ворожі штурми, розповідає “Сартер”, відбуваються щодоби. Зазвичай, вдень. Але світла пора геть не полегшує життя, кажуть українські пілоти. Відбивати атаки рашистів у самому центрі Донеччини значно складніше, через специфічний, тутешній ландшафт.

"Піхотні штурми виконуються десь в денний час. Зі світлом, да. Рано-вранці, по дню вони йдуть, бо така місцевість, що вони перебігають. Їх важко знайти потім. Навіть нам. Їм є де сховатись", - каже “Сартер”, головний пілот FPV дронів 32 ОМБр ЗСУ.

Дрон

І саме шукати ворожі схованки, знищувати піхоту окупантів та трощити спостережні позиції московитів, ніби на конвеєрі - один за одним вилітають українські ударні безпілотники.

На рахунку цих військових чимало знищених московитів. Хлопці зізнаються: ліквідованих рашистів - не рахують, адже, ще більше загарбників - продовжують штурмувати Торецьк. Натомість, ворожих схованок навколо Торецька, завдяки старанням безпілотчиків 32-ої, серйозно поменшало.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ відверто розповіли, яка ситуація на фронті.

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