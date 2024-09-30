Росіяни штурмують Вугледар: воїни ЗСУ відверто розповіли, що там відбувається

Українським воїнам із 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади разом з побратимами із союзних підрозділів вдалося пригальмувати просування окупантів у напрямку Катеринівки. Це ділянка на півдорозі між Кураховим і Вугледаром, де ворог котрий місяць щоденними фронтальним атаками піхоти й час до часу за підтримки бронетехніки намагається розрізати навпіл район оборони українців. Флангові обхідні удари окупантів навколо Вугледара тривають фактично цілодобово.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександа Моторного.

Яка ситуація на фронті

Що таке засилля у небі ворожих ударних дронів, воїни 79-ї десантно-штурмової щоденно відчувають на собі, безпосередньо на позиціях. А надто після початку безперервних московитських атак у бік Вугледара.

"Після формування оцих так званих охоплення у вогневий мішок Вугледара і Пречистівки плюс Водяне противник наростив ураження FPV і артилерією саме з того флангу", - каже Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї Таврійської ОДШБр.

Водночас фронтальні атаки окупантів уздовж річки Сухі Яли, вочевидь, з метою розрізати навпіл увесь Новопавлівський район оборони українців нікуди не поділися.

Дорога біля Вугледара

"Вони зразу полізли і вперед, на Костянтинівку. Лізуть - їх розносять, вони далі лізуть. Посилають другу групу. Може, якась закріпиться", - каже ”Шаман”, командир артилерійського розрахунку 79-ї Таврійської ОДШБр.

105-ти міліметрову гаубицю артилеристи 79-ки застосовують із добре замаскованої стаціонарної позиції, б'ють, трапляється, на мінімальну відстань.

Військовий ЗСУ

Військові розповіли про тактику окупантів

За великим рахунком, розповідають воїни десантно-штурмової Таврійської бригади, у намірах окупантів мало що змінюється.

"На даний момент - тактика м'ясних штурмів, вони просто чуть-чуть у менших масштабах. Якщо раніше вони бігали великими групами, то зараз вони групи по 3-5 чоловік посилають, але інтенсивніше", - каже Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї Таврійської ОДШБр.

Позиції ЗСУ

Відповідно й роботи в українських десантників-артилеристів геть не меншає. Упродовж години трапляється, що заряджати й наводити гаубицю доводиться по кілька разів.

Українські військові кажуть, що з росіян, які йдуть штурмувати українські позиції, виживає лише 20%.

Коли всі ланки бригади працюють, як злагоджений годинник, і є достатньо снарядів з мінами, навчена піхота за підтримки артилерії, точно знає заступник командира аеромобільного батальйону 79-ки, здатна зупиняти та знищувати просто шалену кількість російських окупантів.

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