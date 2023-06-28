Росіяни скаржаться, що ЗСУ витісняє їх із лівого берега на Херсонщині: гармаші прицільно знищують ворога

Окупантам щодень тим складніше втримувати лівий берег Дніпра на Херсонщині. Росіяни в своїх навколовоєнних пабліках скаржаться, що наші армійці своїм шквальним артилерійським вогнем змушують їх відступати від Антонівського мосту та облаштованих позицій, йдеться в ТСН.

В одній із посадок гармата, яка полює за ворогом на лівому березі на Херсонщині. “Працюємо по живій силі, по гарматах ворожих, по БТРах, по танках ворожих працюємо”, - розповідають бійці.

Американська М777, чи як її називають самі армійці - “три сокири”, постійо має роботу. Хлопці з 406 артилерійської бригади одні з перших в Україні отримали М777. Працюють з цією гарматою вже понад року. За це час вже й забули, що таке стріляти і не попадати. “Робота як робота, навелись, ціль є, влупили, пристрілялись, попали. Коли вже ціль потрапили, ще один можна зверху, щоб не розслаблялись”, - додають військові.

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Та трапляється, що для враження цілі воїнам достатньо взагалі одного пострілу - керованого “Екскалібуру”. “Одразу знищили КАМАЗ, одним снарядом знищили ворожий розрахунок разом з ”Гіацинтом”. Найточніший снаряд, який тільки може бути”, - твердять бійці.

Позиції для стрільби армійці щоразу обирають нові, бо росіяни постійно намагаються вистежити їх своїми засобами контрбатарейної боротьби. До того ж, ворогу добре відома вся ця місцина. “Вони ж тут стояли, куди не заїжджаєш, всюди їхні бліндажі були, тому всю цю місцевість вони прекрасно знають”, - переконані гармаші.

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