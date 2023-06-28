Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни скаржаться, що ЗСУ витісняє їх із лівого берега на Херсонщині: гармаші прицільно знищують ворога

Дата публікації
Перегляди
641
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни скаржаться, що ЗСУ витісняє їх із лівого берега на Херсонщині: гармаші прицільно знищують ворога

Хлопці з 406 артилерійської бригади одні з перших в Україні отримали М777

Позиції для стрільби армійці щоразу обирають нові, бо росіяни постійно намагаються вистежити їх своїми засобами контрбатарейної боротьби.

Окупантам щодень тим складніше втримувати лівий берег Дніпра на Херсонщині. Росіяни в своїх навколовоєнних пабліках скаржаться, що наші армійці своїм шквальним артилерійським вогнем змушують їх відступати від Антонівського мосту та облаштованих позицій, йдеться в ТСН.

В одній із посадок гармата, яка полює за ворогом на лівому березі на Херсонщині. “Працюємо по живій силі, по гарматах ворожих, по БТРах, по танках ворожих працюємо”, - розповідають бійці.

Американська М777, чи як її називають самі армійці - “три сокири”, постійо має роботу. Хлопці з 406 артилерійської бригади одні з перших в Україні отримали М777. Працюють з цією гарматою вже понад року. За це час вже й забули, що таке стріляти і не попадати. “Робота як робота, навелись, ціль є, влупили, пристрілялись, попали. Коли вже ціль потрапили, ще один можна зверху, щоб не розслаблялись”, - додають військові.

Та трапляється, що для враження цілі воїнам достатньо взагалі одного пострілу - керованого “Екскалібуру”. “Одразу знищили КАМАЗ, одним снарядом знищили ворожий розрахунок разом з ”Гіацинтом”. Найточніший снаряд, який тільки може бути”, - твердять бійці.

Позиції для стрільби армійці щоразу обирають нові, бо росіяни постійно намагаються вистежити їх своїми засобами контрбатарейної боротьби. До того ж, ворогу добре відома вся ця місцина. “Вони ж тут стояли, куди не заїжджаєш, всюди їхні бліндажі були, тому всю цю місцевість вони прекрасно знають”, - переконані гармаші. 

Читайте також:

На Рівненщині виявили сліди ведмедя, якого в регіоні бути не може: спеціалісти попереджають про небезпеку

За кілометр почула крик дитини і кинулась на допомогу: 16-річна дівчинка врятували 5-річного малюка, який тонув

"Золота" бруківка у центрі Києва: людей обурив масштабний ремонт під час війни

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
641
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація