У Харкові росіяни скинули бомби на будинки, у Миколаєві, Запоріжжі і Херсоні — вибухи

Росія 27 березня бомбами атакувала Харків, удару завдали по житловому будинку, є загиблі та поранені. Перед цим “накрили” балістикою і Миколаїв.

Усе, що відомо про атаки окупантів та за які ще міста взялися — дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Росіяни вдарили по Миколаєву балістикою

О 14:00 пів України почервоніло, за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи, моніторингові канали перед цим попередили, що висока загроза ударів балістикою. Вже за кілька хвилин місцева влада повідомила про два “прильоти”. Там через удар зруйновано промисловий об'єкт. Є поранені серед співробітників підприємства. Станом на момент запису відео йдеться про 8 постраждалих серед цивільних. Місцеві телеграм-канали зазначають, саме тут — немає ані військових, ані військових об’єктів. Попередньо — росіяни запустили ракету "Іскандер-М" з фугасною бойовою частиною.

Вибухи в Харкові

А вже за кілька хвилин про “прильоти” почав повідомляти і мер Харкова Ігор Терехов.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців. На дану хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється”", — сказав він.

дар по житловому мікрорайону Харкова

Кількість поранених зростає

Вже за кілька хвилин стало відомо, що кількість постраждалих стрімко зросла. Станом на момент запису відео було відомо про дванадцять травмованих, серед яких четверо дітей. Кількість поранених може збільшуватися.

Удар нанесли по житловому кварталу

Кореспонденти "Суспільного" передають, що влучання припало на дитячий майданчик між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі. Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Знову Харків, знову житловий квартал, знову росіяни писатимуть про казки байки, про центри прийняття рішень і усю іншу пропаганду, яку вони так люблять. "Рашистські" пабліки вже радіють, що знову вдарили по українців.

"Харьков наконец-то долетел чугуний. Во-первых ранее он туда не мог долететь исходя из ТТХ этого грозного оружия, а во-вторых раньше чугуний по таким крупным городам не использовали по политическим соображениям. Сумам приготовиться. Быть добру!"

Окупанти вдарили авіабомбою

А потім рашисти плачуть після терактів і ударів по Бєлгороду. А нема чого, це бумеранг, от і все. Окупанти завдали два удари поспіль, і радіють смертям цивільних. За попередніми даними, на багатоповерхівку у Харкові рашисти скинули керовану авіаційну бомбу. І це дійсно проблема. Як так трапилося, що КАБ долетіла до міста?!

Попердені атаки Харкова і удар по Херсонщині

Атакували Харків і 26 березня, від самого ранку окупанти поцілили там у гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. Постраждав один чоловік, він цивільний. Жодного військового або військової техніки на місці влучання не було.

Але і це не всі сумні новини. Крім цього, по обіді "рашисти" за допомогою дрону завдали удару по житловому будинку у Михайлівці Бериславського району Херсонської області. У власній оселі через обстріл загинула 61-річна місцева жителька. А близько 15:00 окупанти обстріляли Херсон. Там постраждала 80-річна жінка, вона отримала поранення грудної клітини і перебуває у лікарні. Також рашисти намагалися атакувати Дніпро.

Бєлгород, не спати!

Тим часом у Бєлгороді безпілотник "врізався" в будівлю МВС. Місцевий губернатор заявив, що внаслідок вибуху у будівлі вибиті вікна і посічено фасад. Є постраждала. Окупанти мають затямити, що жоден удар по Україні не залишиться без покарання. Не ми, то знайдуться інші люди, наприклад, самі ж росіяни.

Нагадаємо, девʼятиповерхівку в Одесі, де загинуло 12 мешканців, частково знесуть. 27 березня в місті почали демонтаж девʼятиповерхівки, яку в ніч проти 2 березня атакував російський дрон. Тоді обвалилася ліва частина одного з під’їздів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Уламки поховали під собою 12 людей! В Одесі почали демонтаж зруйнованого дроном під’їзду

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