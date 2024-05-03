Росіяни скинули КАБ на Харків і вбили прикуту до ліжка жінку: подробиці трагедії та відео

Росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою, через що загинула одна людина, ще двох поранено. Зруйновано два приватні будинки. Під завалами загинула жінка. Також пошкоджено трамвай, в якому були пасажири.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Окупанти вдарили просто по житловому будинку. В момент удару там була літня жінка. Її тіло рятувальники витягли з-під завалів. За даними правоохоронців, жінка була прикута до ліжка через тяжку хворобу і вибратися з оселі не мала змоги. Ще один дім зазнав сильних пошкоджень через масштабну пожежу. Хата всередині згоріла.

Наслідки обстрілу Харкова

Коли оселя зайнялася полум’ям, там був чоловік. Пан Віктор дивом відбувся лише переляком і кількома подряпинами. Зі згорілої хати встиг винести кілька речей і телевізор.

Від потужної вибухової хвилі пошкоджено з десяток приватних будинків. Людям побило дахи та вікна. На місці працюють волонтери та комунальні служби. Допомагають закривати дірки в хатах. А люди тим часом прибирають від уламків подвір’я.

Під час атаки на ходу був і трамвай з пасажирами – вагон посікло але люди вціліли. На місці удару правоохоронці знайшли уламки боєприпасу, яким ворог завдав удару.

"Уламки від уніфікованого міжвидового планувального боєприпасу калібру 30 сантиметрів. В цьому разі він випускався з винищувача, з літака. Дальність польоту цього боєприпасу становить до 90 кілометрів. Харків розташований за 30 кілометрів від лінії державного кордону, тому, звісно, місцеві мешканці перебувають у небезпеці", – каже очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Окупанти атакували Харків

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жорстокий удар серед білого дня! Російські КАБи на Харків! Під завалами ЗНОВУ помирають люди!

Нагадаємо, росіяни атакували Дергачі на Харківщині керованими авіабомбами. Одна влучила поблизу спорткомплексу, де саме тренувалися діти. Вісьмох поранили. Шістьом із них знадобилася шпиталізація. Ще одна бомба вибухнула біля приватних будинків.

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