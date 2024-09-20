Росіяни скинули авіабомбу на геріатричний пансіонат у Сумах: моторошні подробиці

У Сумському геріатричному пансіонаті, який пережив атаку росіян, є одна загибла та 16 потерпілих. Напередодні окупанти скинули з літака на заклад керовану авіабомбу. Значна кількість підопічних не могли самостійно рухатися, п'ять годин тривала евакуація – на ношах винесли і вивели двісті двадцять одну людину.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Російські терористи вдарили по літніх і немічних людях. Рятувальники та копи одразу кинулися виносити одного за одним лежачих пацієнтів, їх кладуть на галявину біля закладу та далі біжать на горішні поверхи за рештою.

Постійно прибувають карети швидких. Тринадцятьох підопічних геріатричного пансіонату поранено, також постраждала жінка, яка під час удару проходила повз.

Росіяни скинули авіабомбу на літніх людей

Рятувальники з поліцейськими не встигають зносити одних, як їх кличуть бігти туди, де ще залишилися люди.

Балістичним ударом ворога зруйнований дах та горішні поверхи, а також вікна і двері. Треба було чимшвидше винести маломобільних людей, щоб на них не обвалилися пошкоджені вибухом конструкції.

Галявина біля пансіонату пертворилася на велику палату просто неба. Тих, хто може сидіти, розташовували на лавках, усіх лежачих клали просто на траву – кутали та вкривали.

Священник – настоятель храму при пансіонаті. Він допомагав психологам – постійно розмовляв зі старенькими, щоб вони швидше оговталися від стресу, хоча й сам досі не може заспокоїтися.

"Це варварство, нелюдське ставлення до людей, воно не вписується в жодні норми міжнародногь права", – каже панотець Олексій.

Поки хтось рятував, були й такі, що мародерили – в одній з палат копи застукали грабіжника. Скориставшись ситуацією, 36-річний місцевий житель встиг викрасти два мобільні телефони в одній з палат, де проходили лікування пацієнти.

Порятунок потерпілих після російського обстрілу

Евакуація тривала 5 годин. Підопічних зруйнованого закладу розвозили автобусами по прихистках. Після пережитого стан багатьох літніх пацієнтів може погіршитися, не виключають медики, тож евакуйовані – під постійним наглядом лікарів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 20 вересня. Авіабомба по немічних у Сумах! Депортація чоловіків з ЄС?

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