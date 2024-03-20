Росіяни скинули на громаду 111 авіабомб: як армія Путіна рівняє із землею прикордонну область

Сумщина під безперервним ворожим вогнем. За добу там зафіксували 90 вибухів. Лише на Великописарівську громаду за тиждень окупанти скинули вже 111 керованих авіабомб. Російські терористи руйнували кожен другий будинок. Загинула людина

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик.

"Наразі ситуація в прикордонні Сумщина вкрай складна, ворог б‘є по місцевих громадах переважно у 5 км зоні.

Щодня - тут з десяток ударів росіяни завдають з усіх можливих видів озброєння: ракети, бомби, міномети артилерія, гради, дрони", - каже Олена Гущик.

Обстріл Сумщини

Раніше президент Зеленський повідомив, що від початку березня окупанти скинули на Сумщину 200 авіабомб.

Восьмий день із прикордонних сіл людей евакуюють у більш безпечні місця на Сумщині. За цей час звідти виїхало близько двох сотень мешканців. Місцеві кажуть, залишатись тут більше неможливо. Бо ворог гатить по всьому — важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів.

Нагадаємо, Херсонщину росіяни без упину атакують безпілотниками, а обласний центр – під безперервним вогнем артилерії.

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