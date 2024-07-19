Росіяни скинули з дрона вибухівку на воїна ЗСУ: неймовірна історія, як йому вдалось вижити

У Дніпрі медикам вдалося врятувати бійця, що втратив обидві ноги на Покровському напрямку. Попри вкрай тяжкий стан бійця, його вдалося стабілізувати. Тож 34-річний Руслан мріє якомога швидше встати на протези і потурбуватися про маму, що чекає на нього на Вінниччині.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Військовий просить ТСН не показувати його обличчя, аби не засмучувати маму. Його доправили з Донеччини у вкрай тяжкому стані. Руслан тримав позиції на Покровському напрямку.

"Вони добу по нас працювали. Ми відстрілювалися. Вони знов в наступ ішли. Не могли пройти нас, починали знов обстрілювати з мінометів, з дронів - чим бачили", - каже Руслан.

Ворожий дрон скинув боєприпас просто на нього.

"В цій нозі зразу кістка вилізла, почалася сильна кровотеча. Побратимів я догукатися не міг. Години три-чотири я переховувався. Клейонку, кусочок на голову собі накладав, щоб мене дрон не бачив. Думав, що головне - в полон не попасти", - каже захисник.

Врешті побратимам вдалося вивезти пораненого Руслана з небезпечної зони. Ноги врятувати не вдалося. У Дніпрі медики розпочали вже битву за його життя.

"Гемоглобін був вкрай низький. І наші лікарі-реаніматологи боролись за його життя, переливали кров. І робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб на них було можливо поставити протези", - каже медик.

Медикам вдалось врятувати тяжкопораненого воїна

Пʼять літрів перелитоі крові та численні операції дали результат. Попереду ще одна - аби бути готовим до протезування. Руслан вже знає: одразу поїде до мами.

"Пройде час, поставлять протези. Повернусь додому - як син до мами з квітами. Турбуюся за неї, піклуюсь як можу. вона мене виростила, мені надала все, все дала", - каже він.

Залізничник за фахом визнає: на стару роботу навряд зможе повернутися після такого поранення. Та вже має план: зібрати вдома найбільший врожай малини.

Руслан у лікарні

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