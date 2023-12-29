Росіяни спалили кладовище, священник пішов на фронт: історія села, яке знищує армія Путіна (фото, відео)

Село Тягинка Херсонської області - це найгарячіша точка правого берега Дніпра. У цьому невеликому, побитому обстрілами селі вже загинуло два десятки людей, але навіть поховати загиблих нелегко, бо кладовище обстрілюють, окупанти попалили могили і хрести.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.

Життя у знищеному селі

Населений пункт Тягинка - один з найбільш обстрілюваних на Херсонщині. Микола Яценко - голова місцевої військової адміністрації, він тут керує, допомагає, рахує прильоти.

Тягинка

"Бувало так, що по 120 приходів за день", - каже Микола Яценко.

Микола показує ТСН місця, які колись були гуманітарними центрами - їх росіяни обстрілюють КАБами та з артилерії.

У селі і досі живе понад 250 людей, проте на вулиці їх не зустріти - вони ховаються. Тут є багато покинутих тварин, зокрема і кіз. Ті хто залишились, кажуть - хвилюються не тільки за себе, а й за українських захисників.

Тягинка

Окупанти спопелили кладовище, а священник пішов на фронт

Микола Яценко також показав ТСН місцеве кладовище. Окупанти не дають тут спокою навіть мертвим - тут постійно гучно.

Тут є свіжі могили - порожня яма для чоловіка, який загинув напередодні. Фото його тіла оприлюднила обласна прокуратура. Микола каже - хороша була людина, зерном займався.

"Спокійно поховати людину не дають, все кладовище обстрілюється", - каже Микола Яценко.

Микола Яценко

Цвинтар геть вигорілий - тут розстріляні могили та спалені хрести. Поруч - побита церква, тут не правиться служба, але навіть не через артилерію, що літає над маківками. Голова військової адміністрації розповідає, що священник із цього села пішов на фронт.

"Став звичайним солдатом. Пішов на фронт і захищає зі зброєю у руках", - каже Микола Яценко.

Росія знищує інші села Херсонщини

У сусідньому селі мешкають тільки дорослі, дітей звідси вдалося вивезти. Окупанти тут знищили сонячні станції та житлові будинки. Найболючіші прильоти по двох місцевих школах - на них окупанти не пожаліли авіабомб.

У селах Херсонщини, які далі від лінії фронту, є діти. Тут вони мріють відновити навчання та жити спокійним життям.

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Нагадаємо, ввечері 26 грудня росіяни понад 2 години обстрілювали Херсон з усього, що мали. А близько 6 вечора атакували переповнений цивільними залізничний вокзал міста. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг, внаслідок чого є загиблий та поранені.

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