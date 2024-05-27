Росіяни стягують до кордону з Україною нові резерви: воїни ЗСУ розповіли про бої на Харківщині

Українські захисники продовжують обороняти Україну на північ від Харкова, де окупанти накопичують у лісосмугах поблизу кордону свою піхоту та бойову техніку. Не дати ворогу завести в Україну резерви, нині найперше завдання екіпажів ударних безпілотників 71-ої окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Напередодні, єгері спалили на московії ворожу станцію РЕБ, самохідну артустановку та кілька, гротескного вигляду, танків.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як ЗСУ знищують окупантів ще біля кордону

Українські захисники швидко готують виліт до “Акації” окупантів. Вони розповідають - зранку вже встигли поцілити у ворожу “Синицю”.

Екіпаж ударних безпілотників 71-ої єгерської бригади, українських десантно-штурмових військ дронами полюють на окупантів. Наразі, на ділянці фронту навколо Вовчанська.

Нині, на північному відтинку фронту, вони щодоби десятками, знищують окупантів та їх бойову техніку. Трапляється - найфантастичнішого штибу - танк з навареним верхом.

"Думали, вообще КАМАЗ якийсь їде - не зрозуміло вообще. Підлітаємо, а то їде танчик такий. Наварений. Ну, він вообще - не знаю. Ми його вижидали, пока він вийде з посадки, шоб його дуже красиво зайти на враження. І так вообще вийшло чудово, що вся команда моя, вообще була в шоці", - кажуть пілоти ударних дронів.

Більшість вильотів - на Росію. Саме там, на своїй території, ближче до кордону, чужинці накопичують та ховають серед “зеленки” свої танки, бронетранспортери та самохідки.

"Кожен вечір, от тільки сіріти починає, вони ближче до кордону стягують важку техніку", - каже “Санич”, коригувальник екіпажу FPV-дрона 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Знищення техніки окупантів

РЕБ заважає роботі дронів

Українські захисники розповідають, як їм вдалось знищити “Синицю” - ворожу станцію радіоелектронної боротьби Р-934Б, що сильно заважала наводити на цілі українську авіацію, перешкоджала радіообміну та польотам наших безпілотників.

Воїн ЗСУ

Свої тактичні тили, зокрема на траверзі Вовчанська та північніше Харкова, кажуть безпілотчики 71-ої єгерської, московити дуже щільно наситили засобами РЕБ, ще до початку наступу, 10-го травня. Саме через це є і велика загроза втратити дрон.

На Вовчанському напрямку під час роботи екіпажів ударних дронів московити втратили ще одну самохідну гаубицю.

Та, єгері визнають - до перемоги над ворогом на Харківщині ще дуже далеко.

Знищення техніки окупантів

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