Росіяни сунуть на Покровськ: українські військові звернулись до командування

Військові заявили, що можуть втримати Покровськ, якщо вище командування змінить тактику і дасть необхідні засоби.

Покровськ – місто, яке вже кілька місяців перебуває під загрозою захоплення окупантами. Однак, попри складну ситуацію, українські військові заявили, що можуть утримати Покровськ Донецької області, й назвали, що має зробити вище командування.

Що відбувається на Покровському напрямку – в ексклюзиві ТСН.ua.

Ухвалювати рішення, які відповідають обстановці, та дати більше дронів!

Військові заявили, що можуть втримати Покровськ, якщо вище командування змінить тактику і дасть засоби. Відповідне звернення від військового на своїй сторінці опублікував журналіст Юрій Бутусов. Командир 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі" Дмитро Філатов заявив у дописі, що українська армія має серйозні переваги у Покровську, бо ми розуміємо шляхи ударів ворога, у наших військ більше боєприпасів для артилерії на цей час, у нас є якісні командири та боєздатні підрозділи. Філатов також заявив, що якщо будуть виправлені деякі проблеми, Покровськ буде врятований, російський наступ буде розбитий й, за його словами, ще не пізно виправити ситуацію.

Він також назвав найбільш критичні проблеми наших військ на Покровському напрямку.

“Найбільш критичними проблемами для наших військ є:

- організація наших бойових порядків, коли оборона прив'язується не до рубежів, а до точок на карті, утримання яких не завжди доцільно у реальній обстановці;

- недостовірні доповіді командирів різних рівнів, які бояться зняття з посад, і не повідомляють вчасно про втрату позицій;

- нестача взаємодії, коли в одній полосі працюють неузгоджено кілька підрозділів;

- гостра нестача дронів, у кількості яких ворог має суттєву перевагу".

Чому немає дронів?

Філатов каже, що для наших воїнів залишається незрозумілим, чому відсутнє мінімально необхідне постачання дронів від держави. На прикладі свого батальйону заявив, що хлопці отримали фактично у два з половиною рази менше БПЛА, аніж мали б.

“Наш штурмовий батальйон постійно виконує завдання на найбільш складних та значних ділянках фронту, але за останні 6 місяців ми отримали від Міноборони менше 30 дронів типу Мавік та Аутел. При тому, що мінімальні витрати на місяць становлять понад 100 таких дронів”.

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Крім цього, військовий розповів, скільки отримують фінансування від Міноборони на певні потреби і куди іноді доводиться витрачати ці гроші, замість того, щоб додатково купити дронів.

“Щомісячно ми отримуємо від Міноборони 10% суми від розміру ПДФО, це становить близько 1,2 мільйони гривень. За ці гроші ми фінансуємо першочергові витрати. На 200 тисяч купуємо решітки на бронетехніку, щоб її захистити. На 60 тисяч гривень вимушені купувати папір для друку усіх наказів та документів, які нам надходять. На закупівлю дронів, антен, кабелів та засобів живлення у нас залишається 900 тисяч гривень. Це вартість 5 дронів Мавік-3Т. Це наша потреба на 2 дні, враховуючи наші масштаби завдань. На засоби РЕБ коштів не залишається взагалі”.

Філатов також розповів, що Мінцифри оголосило програму нарахування балів за знищених окупантів та техніку. Відповідно за результатами у грудні за цією програмою “Вовки Да Вінчі” мали б отримати 58 дронів типу Мавік, але чомусь не отримали жодного дрона й досі чекають, й дорікнув, що багато чого забезпечують саме волонтери, а не держава.

"Усе постачання штурмового батальйону дронами та обладнанням, засобами РЕБ забезпечується від багатьох волонтерів та волонтерських фондів. Але це забезпечення не може бути постійним та стабільним. Неприпустимо ставити долю Покровська в залежність виключно від допомоги волонтерів. Забезпечення дронами та РЕБ - це ключовий елемент сучасних бойових дій, без них неможливо берегти людей, бронетехніку, артилерію, знищувати ворога, застосовувати війська взагалі. Чому це досі потрібно доводити?"

Філатов висловив сподівання, що військове керівництво зверне увагу на описані проблеми і українським військам таки вдасться захистити Покровськ.

"Сподіваюсь, що керівництво зверне увагу на цю проблему, і найближчим часом будуть прийняті рішення по системному забезпеченню військ на покровському напрямку дронами та РЕБ, бо життя наших воїнів та ціна нашої землі незрівнянно вище, ніж ті відносно невеликі суми, які потрібні на дрони та РЕБ. І в такому разі ми зможемо захистити Покровськ та знищити окупантів".

Що не так із наказами?

Раніше вищому військовому командуванню уже дорікали за рішення на Покровському напрямку. Зокрема, командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов назвав головною причиною катастрофи на Покровському напрямку – нереалістичні завдання.

"Головна причина катастрофи на Покровському напрямку — вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення".

Заява Інституту вивчення війни

Водночас 24 грудня в американському Інституті вивчення війни заявили, що війська РФ поступово просуваються біля Покровська Донецької області. Втім, наразі невідомо, чи мають намір окупанти захопити місто, чи планують просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Аналітики зауважують, що, цілком можливо, що Путін поставив перед військовими завдання територіальних завоювань, а не захоплення важливих населених пунктів.

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"Путін дедалі частіше характеризує російські наступи в квадратних кілометрах замість того, щоб підкреслювати захоплення конкретних населених пунктів, як він робив раніше. Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь досягнення подальших успіхів через відкриті поля і невеликі населені пункти, у міру того, як російські війська наближаються до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей".

Що буде якщо росіяни захоплять Покровськ?

Інший військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі "РБК.Україна" розповів, що буде, якщо окупантам все ж вдасться захопити Покровськ. На його думку, після цього рашисти на певний час таки можуть зупинитися. Він пояснив, що під час планування розраховується військо, логістика, ставиться певна мета на які рубежі вийти. Тому оцінки, що після Покровська, якщо РФ вдасться його захопити, то це буде призупинка, як після Бахмуту, припустив експерт.

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"Але це означає, що війна закінчиться і що вони не будуть планувати наступні операції. Ця теж була спланована на Донецькому напрямку. От вони її як можуть виконують. Просування в них не швидке. Воно постійне, але це не те, що вони планували".

Втім, у разі захоплення Покровська далі бойові дії будуть тривати, хоча інтенсивність зменшиться, бо росіяни будуть готувати наступну операцію. Але через паузу - як й було до цього, підсумував експерт.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ТЕРМІНОВО! ЩО В ПОКРОВСЬКУ?! Українські військові звернулись до командування!"