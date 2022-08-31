Росіяни так швидко хочуть знищити HIMARS, що б’ють дорогими "Калібрами" по дерев’яних приманках - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов каже, що росіяни хочуть якнайшвидше знищити HIMARS, що перебувають на озброєнні ЗСУ, що через поспіх б'ють дороговартісними "Калібрами" по дерев'яних приманках, яких розставили українські військові.

Про це експерт розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, якщо муляжі HIMARS зроблені якісно, то відрізнити їх від справжніх ракетно-артилерійські системи – надзвичайно важко.

"Якщо ці дерев'яні макети були зроблені якісно і вони були обшиті металевими листами, то відрізнити їх, фактично неможливо. Якщо безпілотник чи радіолокаційна станція їх бачить, то їм відбиває, що це металевий об'єкт, а зовні дійсно схожий на HIMARS, і тому росіяни брали це за ціль", - сказав він.

Жданов зазначив, що росіяни так хочуть знищити HIMARS, що навіть не могли почекати, аби подивитися, рухається він, чи ні.

"Вони пускали ракети, щоб якнайшвидше знищити ці HIMARS, мабуть, уявляючи собі, що вони спіймали його на вогневій позиції, або на зупинці, де екіпажі відпочивають чи перезаряджаються", - сказав експерт.

За словами Жданова, це дуже влучна інфмаційна спецоперація.

"З одного боку вона направлена на те, що ЗСУ демонструють, що HIMARS є справжні і несправжні, що для ворога є дуже великою проблемою тепер. А з другого боку, якщо що ми опублікували ці матеріали, то тепер ворог буде 10 разів думати: стріляти, чи не стріляти; він справжній, чи не справжній. Поки він буде підтверджувати, справжній десь поїде, а несправжній залишиться на місці. Так що це подвійна така інформаційна спецоперація, яку ми проводимо, зокрема і на інформаційному фронті", - резюмував він.

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