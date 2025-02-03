Росіяни тероризують ще один регіон України: скидають КАБи та "полюють" дронами на людей

Від чергового авіаудару оговтується Херсон. Росіяни вдарили по середмістю. Страждають і села - їх під ударом опинилось три десятки. За добу в області 1 людина загинула і ще 13 поранено. Серед потерпілих - двоє дітей, вони їхали в автобусі, в який окупанти поцілили дроном.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

Близько 16:00 російські окупанти вдарили авіабомбою по середмістю Херсона. Замість ошатних будинків за секунду залишаються руїни. Двох мешканців врятували із заблокованих осель. Ще двох - поранено. 40-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення. Ще одну 46-річну жительку діставали з-під завалів. Вона у тяжкому стані. Черепно-мозкова травма та уламкове поранення живота. Люди не можуть оговтатись від пережитого.

"На кухні я стояла, пластикове вікно єдине, яке залишилося, і воно просто зрушилося з місця і мене прям відкинуло волною до стінки", - каже жителька Херсона Оксана Синенко.

Оксана Синенко.

Таке Оксана переживає вже вдруге. У грудні прилетіло у її квартиру. Тоді її, ледь живу, з поламаною рукою, так само врятували з-під завалів. Жінка нещодавно виписалася з лікарні. І от- вже на новому місці - знов приліт.

"Це не можна передати словами, коли знаєш це відчуття. Я сама була під завалом. Це було 12.12. На цій самій вулиці. Я опинилася в своїй власній квартирі. І зі мною 8 котиків. Я дуже співчуваю цій людині", - каже жінка.

За годину до авіаудару вороги скинули вибухівку просто у люк маршрутного автобуса. Салон зайнявся - всередині було п’ятеро людей. Три жінки і двоє дітей - 12-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Усі ушпиталені з контузіями, вибуховими та черепно-мозковими травмами.

А за кілька годин до цього російські військові з дрона скинули вибухівку на авто швидкої допомоги. Медики дивом врятувались.

Атакували росіяни і багатоповерхівку в Дніпровському районі. Зранку туди влетів російський дрон. Зайнялася пожежа. Поранений 74-річний мешканець.

Наслідки обстрілу Херсона

У цьому ж районі обстріляли приватний сектор. Там загинула літня жінка, поранений 50-річний чоловік. Увечері і зранку ворожі дрони травмували ще трьох цивільних. За повідомленням Херсонської військової адміністрації, лише за січень - на Херсонщині загинуло 29 людей. Понад дві сотні - поранені.

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