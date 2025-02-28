"Кадирівці" тіла вбитих цивільних міняли на цигарки: мати загиблої 24-річної Лоліти розповіла моторошну історію

Діти зі складними патологіями у підвалах, вагітні на матрацах на підлозі, розлучені родини та лікарі, які пишуть собі імена на тілі, аби не лишитися неупізнаними - ці історії трапилися в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології у столиці рівно три роки тому. Тоді лікарям довелося в умовах війни боротися за дітей з надважкими хворобами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

ТСН зустрілась з Олексієм Пономаренком на тому ж місці через три роки - для нього це теж хвилююче. Він хірург - у формі, з шевронами Третьої штурмової бригади, капітан Збройних сил і нарешті в рідних стінах

"Знаєте, як як всі запахи, стіни - все-таки знайоме. Я тут 2007 року працюю. Військова служба зовсім інша І я сюди дійсно так, як рік назад зайшов до себе в кабінет, такі сплутані відчуття, насичені", - каже він.

Олексій Пономаренко

З тих часів тут зробили ремонт і для себе зробили висновок, що важкохворих дітей попри небезпеку носити у підвал ще небезпечніше. Відмовилися, тому що ризики для дітей були вищими від тих маніпуляцій по перенесенню цих діточок в підвал.

"Тоді у цій лікарні я провела 20 годин і познайомилася майже з кожним маленьким пацієнтом. І це був той випадок, коли ти бачиш, як в умовах війни йде інша війна - війна за життя", - каже Наталія Нагорна.

Наприклад, як чотириденний хлопчик Владислав був з усіх боків оточений інфузоматами, кишківник малюка був у спеціальному мішечку - його прооперували у перші 5 хвилин життя. Лікар Олексій досі з гордістю згадує - всю малечу вдалося врятувати

"І я цим дуже гордий, тому що в тих важких умовах дітки з таким важким патологіями, які в нас були, всі одужали, перенесли деякі оперативні втручання під час перших тижнів повномасштабної війни. Оперували ми їх теж в таких напів польових умовах, бо стерилізаційна не працювала, операційна медсестра була за містом і по телефону координували дії медсестри, студентки, яка її заміщала і виконувала її обов'язки", - каже він.



Кореспондентка ТСН згадує, як у підвалі лікарні познайомилася із подружжям, якому пощастило. А ще з Наталею, яка колисала свого п'ятимісячного сина - її "поспішайко" народився крихіткою - 690 грамів. Згодом хлопчик набрав вагу.

У підвалі на матрацах лежали дівчата, які були у лікарні на збереженні, і не всі могли повернутися додому. Юлія чекала на дівчинку Євочку і дуже переживала - з нею на пологах мала бути її найкраща подруга Людмила. Але дівчина загинула у перший день війни.

"Там загинуло 22 людини і серед них моя найкраща подруга. Вона мала приїхати до мене на пологи, допомагати мені. Ну, після пологів. І бути хрещеною мамою моєї дитини. І тепер така злість. 28 років дівчині було", - розповідала Юлія.



"Ми говорили про те, що коли Єва з'явиться на свій їй доведеться усе це переповісти. Тоді молоді медики, які лишилися з пацієнтами, писали свої імена на тілі - ніхто не розумів, чи є шанс залишитися живими, але ніхто не хотів бути неідентифікованим. Також люди носили наклейки із групою крові", - згадує Наталія Нагорна.

У кімнаті ЛФК не замовкало радіо з новинами. І тут ми познайомилися з Марійкою. До Києва Маша приїхала з мамою Інною за довідкою для оформлення інвалідності. Але на рідну Донеччину повернутися вже не змогли. Тут їх і застала звістка, що старша сестра Марійки у перший день повномасштабної війни намагалась доїхати з Харкова до Дружківки.

"Її автобус розстріляли російські військові, дівчинка говорила по телефону з татом, а потім вони не могли знайти її у шпиталях, або ймовірно забрати тіло дитини", - йдеться у сюжеті ТСН.

Інна та Марійка

Тіло 24-річної Лоліти, вбитої росіянами, на той момент шукали вже шостий день.

"За тиждень я випадково зустріла Інну та Марійку в евакуаційному автобусі - вони їхали до Львова. Тоді я вже знала, що їм вдалося забрати та поховати Лоліту. А на одній із закордонних виставок її світлини, стали частиною експозиції, присвяченій безневинним жертвам", - каже кореспондентка ТСН.

Як вдалося повернути тіло доньки, як вели переговори з "кадирівцями", які були на той час були на Харківщині, Інна нам розповіла тільки зараз.

"Вони ж поміняли тіла на цигарки, Червоний хрест не пропустили туди, а пішки йшли батьки і забрали. Вони хотіли десь заховати і скрити цей злочин", - розповіла Інна.

Разом з Марічкою вони вже третій рік живуть в Литві, Інна працює на двох роботах, але головне - доньку лікують.

"Ну, нас тоді ж евакували до Вільнюсу, і це ж ми третій рік тут знаходимося, І Марійку тут лікують у Сан-Зарічках, такий видатний госпітальний професор, займається нею", - каже жінка.

Дівчата часто згадують свого лікаря у Києві і розпитують мене про нього, Наталія Нагорна розповіла, що медик приєднався до ЗСУ. На фронті він отримав поранення.

Олексій посміхається - роки війни, важкі поранення не забрали в нього віри, що колись він знову повернеться в стіни лікарні і рятуватиме дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІСТОРИЧНІ БАТАЛІЇ В БІЛОМУ ДОМІ: фінал СВАРКИ Зеленського з Трампом! ТСН ПІДСУМКИ 28 лютого.

Читайте також: