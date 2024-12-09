Росіяни в День святого Миколая вбили 14-річну Таню та 11-річну Катю з Запоріжжя: фото та подробиці

Серед загиблих є двоє школярок: 14-річна Таня Сироватко та 11-річна Катя Лисенко.

6 грудня окупанти завдали по Запоріжжю авіаудару. Росіяни вбили 10 містян і 27 поранили: семеро людей згоріли у автівках. Щоб ідентифікувати їх знадобилися ДНК-експертизи.

Про це розповіла кореспондентка ТСН у Запоріжжі Кіра Овес.

Росіяни в Запоріжжі вдарили по людному перехрестю одного з районів міста. Поряд є магазини, станція техобслуговування авто. Саме в неї і вгатили росіяни авіабомбоюввечері 6 грудня: 10 людей загинуло, 7 з них саме їхали в автівках у момент удару і згоріли живцем.

Їхні тіла були дуже понівечені. Щоб ідентифікувати жертв російських терористів, криміналістам знадобилася ДНК-експертиза.

Серед загиблих – двоє хокеїстів місцевого аматорського клубу: 27-річні Богдан Тітов і Максим Брагін, повідомили в Хокейній спільноті України. Також серед убитих росіянами того вечора – дві учениці запорізької гімназії: 14-річна Таня Сироватко та 11-річна Катя Лисенко.

Катя Лисенко, яку росіяни вбили в День святого Миколая

Таня була в машині разом з мамою, а Катерина їхала в авто з обома батьками. На місці ворожого удару – спалена вщент станція техобслуговування авто, розтрощена вибуховою хвилею автомийка, зупинка громадського транспорту, торговий центр. Побило також багатоквартирні та приватні будинки, розташовані поряд.

14-річна Таня Сироватко

Внаслідок авіаудару в лікарнях міста досі залишаються 12 поранених людей, серед них – двоє дітей. Відомо, що троє чоловіків у тяжкому стані, за їхні життя борються лікарі.

Нагадаємо, 6 грудня російська армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в СТО. На станції техобслуговування загорілися автомобілі. Внаслідок авіаудару загинули 10 людей, ще 27 постраждали. Серед загиблих – двоє дітей.

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