Росіяни у Дніпрі обстріляли медичний заклад: яка там ситуація зараз (фото, відео)

Росіяни наприкінці жовтня атакували медичний заклад у Дніпрі. Що відомо зараз?

Після ракетної атаки розбита реанімація нарешті відновила роботу у лікарні Дніпра. Тут рятують найтяжчих поранених. Її потрощило під час удару 25 жовтня. Дивом пацієнти не зазнали додаткових травм, проте медобладнання вийшло з ладу, а багатьма палатами та операційними користуватися було неможливо.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Медзаклад відновили після ракетної атаки Росії

Зараз у Дніпрі відновили реанімацію після ракетної атаки Росії. Тоді медзаклад сильно потрощило. У лікарні вибило понад півтисячі вікон, уламки пошкодили медобладнання. Та усіх пацієнтів вдалося врятувати.

"Головне, що хлопці, які знаходилися на апаратах штучної вентиляції легень, вони всі вижили, хоча були посічені склом. Більше ста апаратів були просто ось так переламані оцією вибуховою хвилею і відновленню вони не підлягали", - каже медик.

Наслідки обстрілу медзакладу

Відтоді пацієнтів розміщували в інших відділеннях. Із допомогою небайдужих за два з половиною місяці робота цієї реанімації нарешті відновили.

Історія військового, якого рятують у Дніпрі

39-річний Сергій через атаку російського дрона втратив обидві руки та ногу. Військовий ще не бачить, проте чує голос 8-річного сина. Пораненого підтримує дружина. Вероніка каже: чоловік був водієм-експедитором. До війська пішов майже одразу після повномасштабного вторгнення. Відтоді був у найгарячіших точках.

Вероніка та Сергій

"Я йому казала: я тебе кохаю не за руки, не за ноги, а за те, що ти - людина з великої букви, ти наш герой, ти мужній

Його доправили сюди у стані шоку із великою крововтратою - та медикам вдалося стабілізувати стан бійця", - каже Вероніка.

Медики зазначають, що наразі загрози життю Сергія немає. Щойно стан військового дозволить, його готуватимуть до протезування. Його дружина вірить: він зможе подолати найважче і ще гратиметься з іще їм сином.

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