Росіяни у Харкові спалили всю вулицю, загинула родина з трьома дітьми: який вигляд це місце має зараз

У Харкові триває відновлення будинків, які вигоріли пів року тому. Уночі 9 лютого ціла вулиця вмить спалахнула після удару російських безпілотників по місцевій нафтобазі. Тоді масштабну пожежу рятувальники гасили понад добу. А в полум’ї згоріли семеро людей, серед них - троє дітей.

Через пів року після трагедії люди наважилися взятися за ремонти та планують повернутися до своїх домівок.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

У Харкові є вулиця чорних, напівзруйнованих хат. Вже півроку як поруч з будинками стоїть стійкий запах гару. Здавалося б тут ні душі. Втім люди таки намагаються відбудувати свої оселі.

Люди ремонтують свої оселі

У хаті пана Олександра ставлять нові вікна. Стіни у вітальні ще чорні, втім чоловік радіє, що вже не буде фанери та ще й покрівлю новеньку зробили.

Допомагають з ремонтом волонтери організації "Я врятований". Іноземні партнери надали їм матеріали, а небайдужі харків’яни своїх у біді не кидають - прийшли на допомогу з інструментами.

"Люди часто розгублені і не вірять в те, що їм може бути безкоштовна допомога. Подобається, коли люди радіють, що таке буває і починають вірити в людей", - каже волонтер Андрій Мірошник.

Вулиця, яку спалили росіяни

А наприкінці вулиці біліють нові вікна в ще одному чорному будинку. Тут волонтери також відремонтували покрівлю - решту люди роблять самотужки. Адже хочуть вже до зими повернутися до своїх осель.

Володимир показує свою оселю та згадує, як одразу ж після вибуху тієї ночі кинувся рятувати сусідів. Про пекельну ніч чоловікові нагадують шрами на руках.

"Це вже загоїлось. Лише нігті такі лишилися. А то були обпалені. Обличчя теж було обпечене", - каже Володимир Клубенко.

Це сталося 9 лютого близько одинадцятої ночі. Люди спали, коли російські безпілотники влучили по нафтобазі. Вулицею одразу ж потекли ріки палива та вогню.

Будинок у Харкові

Родина Путятіних опинилась у вогняній пастці. Батьки та троє дітлахів згоріли живцем, бо не мали змоги вибратися. Зараз коло їхнього будинку квіти та дитячі іграшки. Сусідка та подруга загиблих пані Олена згадує: полум’я коло їхніх хат опинилося за лічені хвилини після вибуху. Жінка з дітьми чекала на приїзд рятувальників в палаючому будинку, бо самотужки вийти вже не могли.

Сама Олена та її 7-річний син не можуть забути цю страшну ніч. Подружжя наново облаштовує свою оселю. Обирають шпалери та купують меблі, адже вже восени планують повернутися сюди. Власники пошкоджених хат подавали документи на отримання компенсації від держави. А поки виплати не найдішли намагаються відновитися самотужки та з допомогою волонтерів.

В будинках, де можливо зробити ремонт, кипить робота. Власники інших хат - отримають кошти на купівлю нового житла.

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