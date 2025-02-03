Росіяни у Полтаві вбили дві родини з дітьми: нові подробиці кривавого ракетного удару

Російські окупанти атакували житловий будинок у Полтаві у суботу зранку. Відомо, що на місці влучання загинуло дві родини з дітьми. Частину тіл ще ідентифіковують.
Напередодні російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Полтаві. Російська ракета знищила один із під'їздів. Наразі розбір завалів уже закінчився. Врятувати вдалось 22 людей, 14 жителів будинку загинуло.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.
"Наразі на місці удару працює техніка та комунальники, які вивозять будівельне сміття", - зазначила Аліна Лісова.
У Полтаві у будинок влучила російська ракета Х-22, таку ж росіяни випустили по торговому центрі у Кременчуці.
"Ми передивились повністю все. Тіл більше нема, ми нікого не знайшли. На сьогодні загинуло 14 людей, з них троє дітей - 7,9 та 12 років. Наразі проводиться ідентифікація тіл, тобто не всі особи встановлені", - каже речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко.
Відомо, що внаслідок російського обстрілу загинули цілі родини. Серед них - сімя Яворських. Олена Яворська працювала на "Новій пошті", загинули її чоловік Дмитро та 9-річна донечка.
Також внаслідок російського теракту загинула ще одна родина - це чоловік, жінка та двоє дітей. Серед загиблих - 30-річна жінка, вона була акторкою місцевого театру, волонтеркою та зоозахисницею.
На місце трагедії місцеві зносять квіти, іграшки та згадують загиблих.
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Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.
Унаслідок ворожого удару загинуло 14 людей, зокрема троє дітей - 7,9 та 12 років.
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