Росіяни переправили флот на східну частину: Арестович про початок звільнення Криму

Радник Офісу президента наголосив, що після "бавовни" у Саках окупанти дуже налякані.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про початок звільнення Криму.

Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1" 22 серпня.

Відповідаючи на запитання, чи буде наступне літо в Криму українським, Арестович зазначив: " Подивимося, сподіваюся".

Радник Офісу президента наголосив, що після "бавовни" в Саках росіяни дуже налякані.

"Ми можемо упевнено сказати, що вони (російські окупанти – ред.) флот переправили на східну частину Криму, щоб наші ракети не дістали. А зараз і авіацію починають перекидати на материкову частину Росії, після Саків дуже бояться", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаційна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву. Тоді ж тисячі громадян Росії рушили в бік мосту через Керченську протоку. Паніка в окупантів піднялася після ранкової атаки по військовій частині.