Росіяни утримують у колонії кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка: що про нього відомо

Росіяни викрали Дмитра Хилюка ще 2022 року і від того часу без суду та слідства утримують журналіста у колонії.

Вже понад три роки в своїх тюрмах росіяни тримають не тільки українських військовополонених, а й цивільних, яких на початку повномасштабного вторгнення забрали тоді ще з окупованої Київщини. Лише з-під столиці на ворожу територію вивезли кілька сотень людей. Серед них – наш колега: кореспондент агенції УНІАН Дмитро Хилюк. Йому Кремль не висунув за ці понад тисячу днів полону жодного обвинувачення, але і відпускати українського журналіста не хоче.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан

На щонедільній акції в підтримку полонених є працівники холдингу 1+1 медіа. Саме цими днями на початку березня 2022 року в полон росіян потрапив і наш колега – кореспондент агенції УНІАН Дмитро Хилюк

"Для нас Дмитро, для колег його, це уособлення усіх цивільних українського народу, яких щодня і щоночі тероризує Росія, намагається вбити, намагається зламати, катує, принижує, але вони не здаються і не ламаються", - каже Михайло Ганницький, шеф-редактор агенції УНІАН.



Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька, яка багато років працювала разом з Дмитром Хилюком на різних подіях тримає в руках плакат: "Раніше ти робив новини для нас, тепер від тебе немає новин".

Акція підтримки Дмитра Хилюка

"Ми його дуже чекаємо, ми дуже хочемо його обійняти тут в Україні, обійняти, не відпускати, щоб він відійшов від цього жаху, який він переживає і потім вже знову робив новини. Дуже багато людей, які кажуть, я не цікавлюсь новинами, але ви навіть не підозрюєте, скільки років ви читали, отримували новини, які робив Дмитро", - каже Олена Мацюцька.

Новин про Дмитра Хилюка вже дійсно немає майже три роки. Одразу після того, як росіяни забрали його з рідного дому в селі Козаровичі під Києвом, батькам прийшов навіть не лист, а лише маленький клаптик.



З того часу старенькі батьки Дмитра – Василь та Галина Хилюки живуть лише надією. Вони розповідають, як їм в цьому допомагають колеги і друзі сина, як приїжджають в гості, привозять подарунки, але триматись з кожним місяцем, зізнаються, все важче.

Відомо, що з Київщини під час деокупації регіону, Дмитра Хилюка окупанти відвезли в колонію Брянської області. Звідти вже в 2023 році – перевезли в іншу тюрму у Володимирській області РФ. Все це півроку тому ТСН розповів Ігор Шишко, якому вдалось повернутись з полону. Він каже, що журналіст передає усім вітання.

Сам Ігор – тероборонівець з Харкова, в полоні втратив слух. Зараз досі реабілітується і оговтується. З Дмитром в одній камері він провів 11 місяців. І стан його здоров'я, каже, ставав гіршим з кожним днем.

Відомо, що в полоні Дмитро не втратив морального духу. Він не йме віри росіянам, які намагаються зламати полонених історіями про те, що України більше нема, натомість вірить, що скоро обміняють і його.

Три роки в полоні! Росіяни викрали та утримують у нелюдських умовах журналіста Дмитра Хилюка

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