Росіяни утримують в полоні жінок-військових, хоча це суперечить всім міжнародним нормам: діти ж чекають на матусь

Якусь звісточку про рідних у полоні вдається дізнатись під час обмінів, телефонні дзвінки ж також під забороною для бранок.

Ворог не має права тримати жінок-військових в полоні, але в російських тюрмах вони перебувають вже до року. Їх, як і важко-поранених - за всіма нормами міжнародного гуманітарного права - мають просто звільняти: незалежно від будь-яких обмінів, йдеться в ТСН.

Над ліжком семирічного Єгора світлини, на яких він з батьками дуже щасливі. Тато Єгора - боєць полку "Азов" Вадим Габурич - рік тому загинув на “Азовсталі” після авіаудару росіян. Його тіло забрати звідти не вдалося. Мама Єгора - Аліна теж була в “Азові” і потрапила в полон.

Єгор нині живе з бабусею і дідусем, батьками тата. Його з-під Маріуполя, де жила родина, вивезли за два дні до початку повномасштабної війни. Відтоді ні маму, ні тата він не бачив. Хлопець вже розуміє, що батька немає, однак кожен день питає, чи скоро повернеться мати і мріє при зустрічі лише про одне. “Полізу обійматися”, - каже дитина.

“Кажу, Боже, допоможи, щоб нам Аліну повернули додому і щоб сина привезли поховати. Це нестерпний біль, не можна”, - каже бабуся хлопчика.

Аліна Мелешко-Габурич в полоні від 23 травня минулого року. Відтоді, розповідає її сестра, росіяни дали тільки раз зателефонувати рідним, а розмова тривала лише хвилину. “Два головних питання: як син і чи не привезли Вадима, це все, що вона встигла сказати. 60 секунд і все”, - пригадує сестра.

Далі, каже Карина, про сестру дізнавалась лише від тих, хто повернувся. Однак українських жінок-військових ворог не часто відпускає зі своїх в'язниць, тож інформації про сестру у Карини небагато. “Ти сидиш і до останньої хвилини ти молишся, молишся, а потім, коли розумієш, що її там немає, в цьому обміні, просто не хочеться нічого абсолютно”, - переконує вона.

Скільки українських жінок нині у полоні - ця інформація, як і загальна кількість бранців в Росії, нині закрита. В координаційному штабі з питань полонених лише кажуть, за рік вдалося звільнити зо дві сотні бранок і додають, це дуже мало.

Скільки ж в полоні азовців, що боронили Маріуполь і “Азовсталь” - цифри відомі. Загалом полонених бійців полку "Азов" нині - 700 людей, з них 40 - це жінки, яких росіяни за Женевськими конвенціями та нормами міжнародного гуманітарного права не мають тримати у тюрмах. Їх мали відпустити навіть без обмінів. Однак не роблять цього. “На жаль, не все вдається, тому що ворог, країна-агресор робить все, щоби затягнути такі перемовини, ускладнює їх, не повідомляє інформацію про те, хто і де в полоні в Російській Федерації, на окупованих територіях, тому це все проходить дуже складно”, - зазначає керівник пресслужби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Анна Науменко і Мар'яна Хомерікі - представниці асоціації родин захисників “Азовсталі”. У кожної з них в полоні рідна людина. У Ані - чоловік, у Мар'яни - найближча подруга. Зараз дівчата опікуються тим, що збирають речі для тих, хто повернувся. На їхньому імпровізованому складі у трикімнатній квартирі є все - футболки, шорти, рюкзаки, білизна, засоби гігієни. Окремо тут стоять 40 коробок для дівчат з “Азовсталі”. “Дівчатка там були, на жаль, вони миються звичайним милом раз на тиждень, і добре, якщо було те мило, тому хочемо приємне”, - кажуть волонтерки.

Дівчата кажуть, саме азовців росіяни віддавати не хочуть категорично.

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