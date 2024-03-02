Росіяни в істериці: скільки залишилося "жити" Кримському мосту і до чого тут німці (відео)

Чи дійсно німецьке військове керівництво обговорювало удари своєю зброєю по Кримському мосту та чи врятує логістичну ситуацію агресора нова залізна дорога до півострова – в ексклюзиві TSN.UA.

"Бавовна" у Криму, істерія кремлівських посіпак щодо долі Кримського мосту та нові надпотужні українські морські дрони. Весна 2024 року почалася з приємних новин! Що горіло та вибухало на тимчасово окупованому півострові, чи дійсно німецьке військове керівництво обговорювало удари своєю зброєю по Кримському мосту та чи врятує логістичну ситуацію агресора нова залізна дорога до півострова – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Вибухи в Криму

Перший день весни у цьому році для окупантів Криму видався пекельно неспокійним – там лунали вибухи та квітла "бавовна". Було перекрито рух Кримським мостом і через пункт пропуску Джанкой. Однак, місцеві пабліки почали кричати про гучні вибухи, від яких затряслися вікна. Так, сильний вибух чули жителі Сімферопольського та Червоногвардійського районів. Пізніше з’явилися відео роботи російської ППО.

Окупований Крим опинився під масованою атакою з неба. Півострів начебто атакували ракети Storm Shadow та ракети-приманки. Росіяни впевнені, що сили ППО збили "мінімум 12 ракет", запущених по військових об'єктах. Звичайно російська влада відзвітувала, що начебто були збиті усі повітряні цілі. Поки у Сімферополі рахують кількість вибухів, у Севастополі – маскуються. Про це повідомив "губернатор" міста Развожаєв.

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"Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт – это военные используют табельные средства маскировки. Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", – сказав Развожаєв.

Нічого ж не відбувається, тільки у половини міста чомусь зникає світло. Ба більше, Telegram-канал "Кримський вітер" пише про влучання в Севастополі та в Сакському районі. За їхніми даними, є "приліт" по військовій базі в Гвардійському. В інших російських пабліках вказується, що під час атаки безпілотників та ракет на окупований Крим вдалось поцілити у місце дислокації військових вертольотів Ка-52 ЗС РФ. Також вибухало біля радарів сил ППО у Саках та на військові базі під Севастополем, де перебували російські офіцери.

Агресор будує залізницю

Росія таки не впевнена у своїй ППО та довгому існуванні Кримського мосту, бо почала будівництво ділянки нової залізниці з Маріуполя до Криму. На супутникових знімках можна побачити підготовчі роботи щодо подальшого будівництва залізниці, якою РФ планує з'єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донецької та Запорізької областей. Будівництво на Західній гілці (Маріуполь – Бердянськ – Якимівка) росіяни обіцяли розпочати у першому кварталі 2024 року та не забарилися. Будує росія залізницю, щоб забезпечити логістику в обхід Кримського мосту. В Мережі показали відео будівництва колії через окуповані території України до анексованого Криму.

Експерти ж кажуть про те, що, по-перше, питання Кримського мосту вирішено, по-друге, залізниця нічого не змінить. Про це заявив Павло Нарожний, військовий експерт, співзасновник благодійної організації "Реактивна пошта" в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

На Росії запанікували

І це дуже страшить російську владу, бо напередодні путінська посіпака Симоньян злила у мережу ніби-то розмову високопоставлених німецьких офіцерів, які розмовляють про знищенняКримського мосту, в тому числі – ракетами Taurus. Серед іншого, співрозмовники запропонували розділити всю операцію на етапи та звернутися до Великої Британії за допомогою у плануванні.

Далі істерію підхопила представниця МЗС РФ Захарова. Зазначивши, що "гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом".

Пізніше у Міністерстві оборони Німеччини підтвердили перехоплення внутрішньої розмови офіцерів Повітряних сил, однак не змогли сказати, чи було внесено зміни в оригінальну версію перед публікацією.

Крим – це Україна

Ну що ж – тим гірше для окупантів, бо Україна у Європі, а Європа допомагає наблизити нашу перемогу і якнайшвидше повернути Крим до України. Навіть не дивлячись на те, що окупанти намагаються врятувати Кримський міст, захищають його своєю "славетною" ППО, будують залізну дорогу, вкладають гроші в Крим та намагаються зробити з нього суцільну військово-морську базу.

Україна зараз є ближчою до визволення півострова, ніж 10 років тому. Про це говорять експерти та урядовці, яких зібрав аналітичний центр "Атлантична рада". До початку великої війни призвела недостатня реакція Заходу на ці події: спочатку на сході, а через вісім років – на всій території України, зазначає координаторка експертної мережі Security Track Кримської платформи Аліна Фролова.

"Ми дозволили собі бути слабкими у Криму, ми дозволили собі не збудувати міцного партнерства з нашими потенційними військовими партнерами, і Росія скористалася цією слабкістю", – наголосила Фролова.

Українські диво-дрони

До речі, про "величний" морський флот РФ. Скоро точно від нього нічого не залишиться. Україна зробила дрони, які топлять російські військові кораблі, більш смертоносними. Наразі збільшили розмір боєголовки. Тепер дрони здатні доправляти важку вибухівку вагою 860 кг. Поліпшили морехідні якості. Через це дрони мають можливість плавання під час хвиль заввишки 150 см. І покращили дальність дії дронів – тепер вона становить понад 950 км. Початок курортного сезону у Криму буде точно гарячим! Чекаємо пекельних новин з півострова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "РОСІЯНИ В ІСТЕРИЦІ! Скільки залишилося “жити” Кримському мосту і до чого тут німці?".

Нагадаємо, Росія активно встановлює додаткові захисні споруди на Кримському мосту. Мета - протистояти можливим атакам українських водних дронів.

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