Росіяни в Україні знищують міста та села: люди розповіли, як виживають під обстрілами

У прифронтових громадах на Запоріжжі залишаються жити люди. Коли летять ворожі снаряди – ховаються у погребах, а у моменти тиші допомагають одне одному латати діри у вікнах та дахах після російських влучань.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Біля рятувальної частини в Оріхові – людно лише в дні, коли рятувальники привозять хліб . Магазини у місті вже давно не працюють. Поки одні беруть свіжі буханці, інших оглядає фельдшер-рятувальник. Через постійні обстріли у багатьох проблеми зі здоров'ям.

Рятувальники допомагають місцевим жителям

"Люди приходять міряти тиск, ще якісь жалоби, якась рекомендація, відвозим в госпіталь, бувають прильоти виїжджаємо на місце", - каже фельдшер-рятувальник ГУ ДСНС у Запорізькій області Олександр Логанов.

У прифронтовому місті під обстрілами без електрики, води та газу живе понад вісім із половиною сотень людей. Їхні хати потрощені однак на заклики до евакуації поки не реагують. Виживають завдяки допомозі благодійників, зокрема їм допомогли із паливними брикетами.

Пані Таїсія каже, що від літа сама готувалась до морозів, збирала гілля, берегла зекономлені торік брикети. Сподівалася також і на котів.

"Котів в мене 7, три здорових, а то маленькі. Так вони ж як я начинаю топить, вони бігом мені на руки сідають, на коліна на шию лізуть так що мені добре", - каже жінка.

Пані Таїсія

Преображенка - буквально за річкою від Оріхова. Колись мальовниче село усе зрешечене уламками ворожих снарядів. Зараз у Преображенці понад пів тисячі людей. Теж тішаться допомозі з брикетами, адже газ тут росіяни перебили ще 2 роки тому.

Виїжджати кажуть - нікуди. Тож лишаються під постійними обстрілами і мріють про найскорішу перемогу. Лише після неї у зруйновані населені пункти повернуться тиша, світло газ та вода.

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