Росіяни вбили дві подружні пари: у Запоріжжі попрощались із загиблими під час ракетного удару 

Рідні згадують про загиблих, як про добрих людей.

У Запоріжжі попрощались із жертвами ракетного удару по житловому будинку, який стався 18 жовтня. Тоді ракета С-300 вбила дві сімейні пари.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Прощання із Данилом та Діаною

На прощання із загиблими жителями Запоріжжя прийшло багато людей. Смерть 23-річного Данила та 20-річної Діани Коваленків стала для їхніх рідних справжнім шоком. Вони одружились лише рік тому, пропозицію дівчині Данило зробив у бомбосховищі, каже його друг Олександр.

Данило Коваленко

"Вона теж була хорошою людиною. Знаючи Данила, я не сумнівався у його вибори. Вони дуже кохали одне одного", - зазначає Олександр.

Олександр дружив із Данилом 17 років - з першого класу та до останнього дня. Дізнавшись, що росіяни поцілили в будинок друга, одразу почав дзвонити йому, але телефон вже не відповідав.

Данило та Діана Коваленки

Мати Данила отримала поранення, а батько - контузію. У родини було троє котів, єдиний хто вижив - рудий вусань на прізвисько "Беня", якого рятувальники витягли з завалів через 13 годин після удару.

Врятований кіт

Прощання із подружжям Клименків

Від російського удару загинуло і подружжя Клименків. Тіла лікарки Лілії і арбітражного керуючого Олександра рятувальники змогли дістати лише через 17 годин пошуків.

Подружжя Клименків

Батько загиблого Олександра каже, що шансів на порятунок у подружжя не було. Подружжя завалило уламками разом з кішкою, яка спала поруч.

"Почув вибух, будинок захитався. Я підхопився - а там діра. Вони спали на ліжку", - каже батько загиблого Юрій Клименко.

У шлюбі Олександр та Лілія Коваленки були більше 30 років. Їхні сини - Павло та Олександр кілька годин чекали під будинком в надії, що батьків зможуть врятувати, але марно

Їхній племінник Олександр, який приїхав з фронту, не може повірити у смерть рідних. Каже, що вони завжди допомагали армії та багато волонтерили.

"Дуже гарні люди, під час повномасштабного вторгнення стали як другі батьки, дуже робили все для того, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше", - каже військовослужбовець Олександр.

Того дня ворожа ракета вбила і ще одного чоловіка на вулиці. П'ятеро людей опинилися в лікарнях. А 16 залишилися без даху над головою. Усім міська влада пообіцяла допомогу, поки зруйнований росіянами будинок не відновлять.

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Нагадаємо, в ніч проти 18 жовтня, від 01:33 по 01:48, РФ завдала шість ракетних ударів по території міста Запоріжжя.

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