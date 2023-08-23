Росіяни вбили освітян, завдавши удару по школі на Сумщині: всі подробиці (фото)

Під час другої повітряної тривоги вибухи пролунали у Сумах.

У середа, 23 серпня, російські війська вдарили безпілотником "Шахед" по школі у місті Ромни Сумської області. Станом на 13:00 відомо про двох загиблих освітян, під завалами можуть перебувати люди.

Що відомо про атаку - читайте на ТСН.ua.

Куди поцілили окупанти

У пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації повідомили, що о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад. Внаслідок ворожого влучання будівля повністю зруйнована.

Удар стався під час повітряної трвиоги. Повітряні сили попереджали, що у небі над Сумщиною перебувають ворожі безпілотники. У ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

Додамо, що ця тривога тривала на Сумщині від 09:29 до 11:44.

Наслідки атаки по школі у Ромнах Сумської області / Фото: МВС

Що відомо про жертви та постраждалих

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував щонайменше про дві жертви. Це - освітяни. Їхні тіла деблокували рятувальники ДСНС. Троє людей отримали поранення. Крім того, за попередньою інформацією, під завалами перебуває ще двоє працівників закладу.

За його словами, навчальний заклад повністю знищений. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки безпілотником триває.

Наслідки атаки по школі у Ромнах Сумської області / Фото: МВС

Вибухи у Сумах

Під час другої повітряної тривоги, яку оголосили о 12:05, вибухи пролунали в обласному центрі. Місцеві телеграм-канали та ЗМІ повідомили про роботу ППО в області.

У Повітряних силах підтвердили, що працює протиповітряна оборона: "На Сумщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях".

Згодом, о 13:02, в Сумській ОВА поінформували про успішну роботу української протиповітряної оборони.

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