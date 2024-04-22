Росіяни вбили всю родину: як почувається 6-річний хлопчик, який єдиний вижив під час удару РФ

6-річний Іван - це єдиний, хто вижив з родини на Дніпропетровщині, його рідних вбили російські окупанти під час ракетного удару. Зараз дитина оговтується у реанімації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У Синельниковому люди несуть квіти та іграшки до будинку загиблих

У Синельниковому на стовпі біля руїн будинку імпровізований меморіал. Там окупанти вбили всю родину. Зараз сюди люди несуть квіти та іграшки у памʼять про загиблих.

Усе сталося на світанку 19 квітня. Троє дітей, їхня мати та бабуся спали, коли росіяни атакували місто. Будинок багатодітної родини внаслідок вибуху просто розлетівся.

На руїнах - вітер розносить дитячі малюнки. Що нема ані родини, ані будинку, де вона провела дитинство, досі не може усвідомити родичка загиблих пані Маргарита.

Росіяни вбили всю родину 6-річного Івана

З усієї родини вижив лише шестирічний Іван. Він у реанімації, але загрози для життя вже немає. Лікарі кажуть: хлопчик обовʼязково одужає.

Він лишився сиротою. Його батько вже давно пішов з життя, - кажуть родичі. Тож опіку на Іваном зголосилася узяти пані Маргарита. Вона вже була у нього в лікарні.

"Він мене впізнає. Він чекає, коли я приїду, щоб він не був один. Він малює, їсть, на ніжки встає. Дитина сильніша нас всіх. В біді ми його не залишимо", - каже тітка хлопця Маргарита Харлан.

Маргарита Харлан

Вона самотужки виховує сина - хлопчик вже чекає на Івана.

"В мене є своя дитина. Восьмирічний хлопчик, також звати Михайло, як і покійного. Вони були одного року практично, два місяці різниця. Він чекає, він телефонує, питає, коли Ванечка, як у Ванечкі діла, коли Ванечка буде з нами", - каже жінка.

Що сусіди кажуть про родину, яка загинула під час ракетного удару

Загалом унаслідок атаки по Синельниковому пʼятеро людей загинули. Понад півсотні будинків побито. Жителі розбирають завали та тужать за загиблими сусідами:

"Боляче. Не те слово! Живеш і не знаєш, що може случитися".

"Жалко їх! Сімʼя дуже хороша була! Дуже!".

"Діти охайні, чисті, вдягнені. Дбала! Звісно, дбала про дітей".

Поки в процесі оформлення документи для опіки, з шестирічним Іванком в лікарні працюють психологи. Він вже попросив собі маленькі машинки, аби гратися у реанімації.

Місце, де росіяни вбили всю родину

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 17:00 за 22 квітня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, вночі 19 квітня РФ масовано атакувала ракетами Дніпропетровську область. Зокрема, ракетного удару було завдано по центру Дніпра. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

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