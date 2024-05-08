Росіяни вдарили по дитячому майданчику: приголомшливі деталі про постраждалих в Харкові

Цинічність атаки у тому, що атакували росіяни відкриту місцевість і фактично вдарили по відкритому простору, де розташований дитячий майданчик, на якому саме гралися діти.

Окупанти 8 травня вгатили по дитячому майданчику у Харкові, багато постраждалих, поранені діти, деякі з них у вкрай тяжкому стані, у одного з хлопчиків — травматична ампутація.

Усі деталі атаки і чим цього разу вдарили по місту — розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Цинічний удар по дитячому майданчику в Харкові

Вдень 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, окупанти вгатили по Харкову. Цинічність атаки у тому, що атакували росіяни відкриту місцевість і фактично вдарили по відкритому простору, де розташований дитячий майданчик, на якому саме гралися діти.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених постійно збільшується — спершу було відомо про трьох поранених дітей, 13,12 та 15 років, станом на момент запису відео кількість постраждалих збільшилася до 5.

Допомога медиків знадобилася і дорослим, поранення отримали 55-річна жінка та 80-річний чоловік. Знову росіяни вдарили поруч із освітнім закладом, в якому діти і так вчаться виключно в укриттях або онлайн, адже як усім відомо, ракети до міста долітають подекуди менш ніж за хвилину. Але скажуть як завжди: “воєнная цель”. Що наразі відбувається у місті, в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів мер міста Ігор Терехов.

Що з дітьми?

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що наразі в одну з дитячих лікарень міста терміново з’їжджаються медики, аби врятувати життя поранених дітей.

Шансів сховатися в дітей не було

Зокрема місцевим журналістам повідомили, що у поранених дітей уражені легені, в одного з хлопчиків — травматична ампутація стопи і травма голови. Нюанс цієї атаки і у тому, що у місті та області в момент удару не оголошували повітряну тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах. Таку версію припустив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони”, — зазначив він.

Атака на Харківщину

Власне тому шансів сховатися у дітей не було, підлість і підступність вчергове у всій красі. Неспокійно у Харкові було і вночі, хоча і без таких страшних наслідків. Але дісталося області.

Наступ на Харків: буде чи ні?

Тим часом в Мережі досі активно просувається наратив, що от-от росіяни знову підуть у наступ і ціляться взяти в окупацію сам Харків, що аргументують регулярними ударами по місту, втім начальник ОВА цю інформацію не підтверджує.

Окупанти раз за разом пробивають дно. І це не закінчиться, доки останнього росіянина не заженуть на болота.

Команда ТСН.ua бажає швидкого одужання діткам та дорослим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ЖАХ! Росія запустила ракету по майданчику у Харкові, де гуляли діти!

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