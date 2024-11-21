Росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою: що відомо

Ані дня без атаки та прильотів. З початком холодів окупанти озвіріли ще дужче і щодня атакують українські міста. Багато влучань та поранених серед цивільних. 21 листопада рашисти знову вдарили по Україні, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. Що знову накоїли рашисти та яка ситуація в містах України — дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Нова масована атака

Росія вранці 21 листопада знову атакувала Україну ракетами. Спершу тривогу по всій країні оголосили вночі. Військові повідомили про загрозу балістики, але згодом уточнили, що злетів МіГ-31К та літаки Ту-95. Близько 6:30 перші ракети увійшли в повітряний простір країни. Окупанти запустили крилаті ракети. Вони маневрували між областями, зрештою вибухи пролунали на Дніпропетровщині, про це повідомив очільник області Сергій Лисак у своєму Телеграмі. Він зазначив, що агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Попередньо відомо, що пошкоджено промислове підприємство у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі. А уламок збитої ракети повис на дротах лінії електропередач. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі в результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів, також зруйновано котельню, вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

Згодом у Повітряних силах заявили, що Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Пуск здійснили з Астраханської області. У мережі навіть зʼявилися кадри з ймовірно моментом удару міжконтинентальної ракети по Дніпру.

Також по місту вдарили "Кинджалом" та сімома крилатими ракетами Х-101. Загалом, сили ППО знищили шість ракет Х-101. Інформація про жертв та постраждалих на момент запису випуску не надходила. Крім того, вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Окупанти застосовували артилерію та РСЗВ "Град". Люди, на щастя, цілі.

Через масовані пуски ракет о пів на восьму у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, та Донеччині за вказівкою Укренерго застосували екстрені відключення світла. Також місцеві обленерго попередили про аварійні відключення у Чернівецькій, Полтавській, Житомирській та Сумській областях. За кілька годин екстрені відключення світла скасували.

Втім на межі блекауту через російський обстріл Запорізька АЕС, про це заявили в Міненерго. Там уточнили, що через російські обстріли нині повністю знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої станції. Станом на зараз ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії відбудеться повний блекаут. Енергетики зможуть почати відновлювати живлення станції, коли це дозволить безпекова ситуація.

Масова паніка через нову ракету

Нагадаємо, що 20 листопада був день масової паніки, в соцмережах розігнали інформацію про масований обстріл, зокрема телеграм-каналами поширювалась інформація, що окупанти хочуть вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності РС-26 "Рубіж". При цьому одні джерела вказували, що це буде тестовий запуск з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, інші — що це буде бойовий пуск. Хоча офіційних даних, які могли б це підтвердити, не було. За даними Повітряних сил, Дніпро атакували в тому числі міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області, втім чи була це ракета "Рубіж" – наразі невідомо.

20 листопада паніка підсилювалася тим, що посольства кількох країн, а саме – США, Іспанії, Італії, Греції, Німеччини, Казахстану та інших оголосили про припинення роботи, а дехто навіть порадив своїм громадянам залишити Україну. Мовляв, саме цього дня є загроза масованої атаки.

Водночас про заявлену ракету Рубіж, якою так залякували українців у Мережі, мало що відомо. Військові експерти припускали, що серед характеристик, які є доволі вірогідними — стартова вага “Рубежа” коливається у межах 40-50 тонн, дальність до 6000 км, оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні тим, які використовуються у РС-24 "Ярс". Також вважається, що він може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу "Авангард".

Також читайте Західні ЗМІ заперечують, що Україна була атакована МБР

Згодом таки на паніку у соцмережах відреагував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом кількох місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики. І додав, що для обстрілів у РФ дійсно готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах, готові і кораблі.

Про плани росіян все відомо

Крім того, Коваленко згодом ще раз наголосив, що про плани Росії масовано атакувати Україну в холодну пору року було давно відомо всім. Про те, що росіяни мають в своєму арсеналі різні типи ракет — також відомо. Й власне 20 листопада росіяни інформаційно намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств. Посіяти паніку усіма цими заявами — це також є частиною війни. Коваленко зауважив, що плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде. Водночас керівник ЦПД порадив українцям спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися. Також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних Сил.

Заяву зробили в ГУР

Згодом на масову паніку таки відреагували і в Головному управлінні розвідки України. Там заявили, що країна-терористка проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Ба більше, виявилося, що месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах 20 листопада. Але всі ці заяви, повідомлення та масові вкиди у соцмережах — фейк.

Також читайте Експерт назвав вартість російської міжконтинентальної балістичної ракети "Рубіж"

Реагуйте на сигнали повітряної тривоги завжди

Крім того, російські засоби масової пропаганди після брифінгу речника Путіна Пєскова повідомили, що у Кремлі не коментують попередження посольства США про можливу ракетну загрозу в Києві. Отож, чи є загроза нових ударів по Україні? Так. Чи є ті, хто штучно розхитує ситуацію в Україні, щоб посіяти паніку серед народу? Так. Але врешті-решт, 21 листопада 2024 року – тисяча другий день повномасштабної війни, скоро три роки, як ми протистоїмо російській агресії й ми вже давно мали звикнути, що окупанти не мають ніяких правил, їм байдуже на жертви й будь-які правила війни чи договори. Єдине, що ми маємо робити — реагувати на тривоги та підтримувати Збройні Сили – щодня, невтомно, до того дня, поки не настане перемога. Готовими треба бути завжди, щоб потім порадіти, що підготовка була марною.

Читайте також: