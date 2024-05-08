Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі: стало відомо, куди поцілили

Кілька десятків ракет запустили у День пам’яті та примирення.

Горять одразу кілька об’єктів критичної інфраструктури в різних регіонах країни. Окупанти масовано атакували України у День пам’яті та примирення. Є постраждалі, серед них діти.

Що наробили росіяни та що відомо про постраждалих? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Зеленський відреагував на атаку 8 травня

Окупанти вчергове вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі України і зробили це 8 травня не випадково. Кілька десятків ракет запустили у День пам’яті та примирення. Не змовчав і Зеленський.

“Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 «Шахедів» по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму”, — написав президент.

Скільки ракет випустили і які наслідки?

Лише за цю ніч і ранок окупанти випустили по Україні 76 повітряних цілей, 59 знищили сили ППО, це 33 крилаті ракети Х-101/Х-555; 4 крилаті ракети “Калібр”; 2 керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69 та 20 ударних безпілотників. Втім, на жаль, не оминулося без влучань та постраждалих. За даними Міненерго, ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях. Наразі відомо про влучання в Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Кілька ракет цілилися і на Київ, але всі нашим захисникам неба вдалося ліквідувати. Втім, сталося влучання на Київщині. В Броварах постраждали будинки цивільних людей, на місці працюють рятувальники. Чоловіка та жінку терміново забрали до лікарні. Деталі атаки у Телеграм-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих — жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога.

Зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено. Всі оперативні групи працюють на місцях. Продовжуємо фіксувати та ліквідовувати наслідки атаки”, — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Окупанти двічі зруйнували один і той самий будинок цивільних

Згодом стало відомо, що постраждалі — це матір та син, вони у тяжкому стані. Журналістка ТСН Вікторія Ковцун побувала на місці удару, від будинку родини, розповідає, залишилися дві стіни. Саме його тільки-тільки відновили по державній програмі, адже на початку повномасштабної війни росіяни вже руйнували це житло. Тепер його немає знову. Також за 200 метрів від удару розташований дитячий садочок.

Удари по регіонам

Тим часом на Полтавщині удар припав по енергетичній інфраструктурі, про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, без деталей, але зауважив, що минулося без жертв.

Дісталося критичній інфраструктурі і на Вінниччині, що наразі відбувається там та чи є постраждалі, станом на момент запису випуску невідомо.

Вдарили і по Запоріжжю. У військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Також удар нанесли по гаражному кооперативу в одному з парків міста та міському електротранспорту. Попередньо, без постраждалих. Але є постраждалі і серед дітей на Кіровоградщині, там окупанти теж вдарили по критичній інфраструктурі.

“Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Всі відповідні служби працюють на місці”, — повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Крім цього, окупанти вдарили по Івано-Франківщині.

“Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об’єкту уточнюється”, — повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На що чекати українцям?

В Міненерго ж розповіли, на що тепер чекати українцям після чергової атаки по енергетичній інфраструктурі та чому окупанти знову взялися за критичні об’єкти.

Жахлива атака на Херсонщину

Також росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні, там пошкоджені колії та вокзал міста. Наразі рух поїзда Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці, про це проінформували в “Укрзалізниці”.

А напередодні, 7 травня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Станіслав, Садове, Благовіщенське, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Комишани, Іванівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Дар'ївка, Ульянівка та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 91 приватний будинок. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі. Через атаку одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття усім, хто втратив рідних на війні, і бажає швидкого одужання всім постраждалим.

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